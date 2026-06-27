/समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की चाकू गोदकर हत्या, चार दिन पहले ही मुंबई से आया था गांव

चार दिन पहले गांव आया था जावेद

परिजनों के अनुसार, जावेद मुंबई में मजदूरी करते थे और मुहर्रम का पर्व मनाने के लिए चार दिन पहले ही गांव लौटे थे. शुक्रवार शाम वह गांव के भुट्टा अखाड़ा से निकाले जा रहे ताजिया जुलूस में शामिल थे. ग्रामीणों के अनुसार, जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसी दौरान एक युवक ने जावेद के सीने में चाकू घोंप दिया. चाकू लगने के बाद जावेद गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया, जिससे जख्मी हालत में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.