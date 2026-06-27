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समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की चाकू गोदकर हत्या, चार दिन पहले ही मुंबई से आया था गांव

समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 26 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है. वहीं, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:23 AM IST
समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की चाकू गोदकर हत्या, चार दिन पहले ही मुंबई से आया था गांव
Image Credit: समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की चाकू गोदकर हत्या (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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