/समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जावेद की चाकू गोदकर हत्या, चार दिन पहले ही मुंबई से आया था गांव

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समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर भुट्टा चौक के समीप शुक्रवार (26 जून, 2026) शाम मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. मृतक की पहचान गोपालपुर भुट्टा चौक निवासी मो. जब्बार के 26 वर्षीय पुत्र मो. जावेद के रूप में हुई है.
चार दिन पहले गांव आया था जावेद
परिजनों के अनुसार, जावेद मुंबई में मजदूरी करते थे और मुहर्रम का पर्व मनाने के लिए चार दिन पहले ही गांव लौटे थे. शुक्रवार शाम वह गांव के भुट्टा अखाड़ा से निकाले जा रहे ताजिया जुलूस में शामिल थे. ग्रामीणों के अनुसार, जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसी दौरान एक युवक ने जावेद के सीने में चाकू घोंप दिया. चाकू लगने के बाद जावेद गंभीर रूप से घायल होकर गिर गया, जिससे जख्मी हालत में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
आरोपियों की पहचान के लिए छापेमारी
घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के संबंध में सदर डीएसपी टू संजय कुमार का बताना है कि आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. परिजनों से बातचीत में जानकारी मिली कि इनका पहले का कोई विवाद चल रहा था. शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.