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समस्तीपुर: सुबह पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु, तो उड़ गए होश... काली मंदिर से 10 लाख से अधिक के गहने चोरी

Samastipur News: समस्तीपुर में काली मंदिर से 10 लाख से अधिक के गहने चोरी होने की खबर सामने आई है. जैसे ही श्रद्धालु सुबह मंदिर पहुंचे, उनके होश उड़ गए. मां काली की मूर्ति से गहने गायब थे. साथ ही, अन्य चीजें भी गायब थी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 12:48 PM IST
समस्तीपुर: सुबह पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु, तो उड़ गए होश... काली मंदिर से 10 लाख से अधिक के गहने चोरी
Image Credit: समस्तीपुर में मंदिर से 10 लाख से अधिक के गहने चोरी

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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