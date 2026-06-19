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Samastipur News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर गांव में गुरुवार (18 जून, 2026) रात चोरों ने काली मंदिर से 10 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत के गहने और अन्य सामान चुरा लिए. चोरी का पता शुक्रवार (19 जून, 2026) सुबह चला, जब श्रद्धालु पूजा करने मंदिर पहुंचे और देखा कि मां काली की मूर्ति से गहने गायब थे. चोरी की खबर इलाके में तेजी से फैल गई और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.
सुबह पूजा करने पहुंचे, तो...
पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. गांव के रहने वाले अरुण कुमार ने बताया कि गुरुवार को शाम की आरती के बाद मंदिर में ताला लगा दिया गया था और ग्रामीण अपने-अपने घर लौट गए थे. जब ग्रामीण सुबह पूजा करने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि भगवान की मूर्ति पर चढ़े गहने, जिनमें हार, मुकुट, झुमके, नथ और पायल शामिल थे और जिनकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपए थी, वो गायब थे. मंदिर में रखा दान-पात्र भी, जिसमें काफी पैसे थे, वहां से गायब था.
इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने तुरंत देवता के चोरी हुए गहनों को वापस लाने की मांग की. दलसिंहसराय के DSP विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया. चोरी हुए सामान की सूची बनाकर FIR दर्ज की जा रही है और गहनों को बरामद करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है.
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