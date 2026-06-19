सुबह पूजा करने पहुंचे, तो...

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. गांव के रहने वाले अरुण कुमार ने बताया कि गुरुवार को शाम की आरती के बाद मंदिर में ताला लगा दिया गया था और ग्रामीण अपने-अपने घर लौट गए थे. जब ग्रामीण सुबह पूजा करने पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि भगवान की मूर्ति पर चढ़े गहने, जिनमें हार, मुकुट, झुमके, नथ और पायल शामिल थे और जिनकी कीमत लगभग 10 से 15 लाख रुपए थी, वो गायब थे. मंदिर में रखा दान-पात्र भी, जिसमें काफी पैसे थे, वहां से गायब था.