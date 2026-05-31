Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3233971
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड की आर्केस्ट्रा डांसर की पंखे से लटकी मिली लाश, जांच जारी

Samastipur News: झारखंड की ऑर्केस्ट्रा डांसर काजल कुमारी का शव किराये के कमरे में पंखे से लटका मिला. मृतका के पास सुसाइड नोट भी मिलने की जानकारी मिली है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 01:45 PM IST

Trending Photos

झारखंड की आर्केस्ट्रा डांसर की पंखे से लटकी मिली लाश
झारखंड की आर्केस्ट्रा डांसर की पंखे से लटकी मिली लाश

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के वार्ड 11 मोहल्ले में एक आर्केस्ट्रा डांसर का शव कमरे में पंखे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान झारखंड के सूरज कुमार की पत्नी काजल कुमारी के रूप में हुई है. काजल के कमरे में शराब की बोतल और पुलिस ने उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है. पुलिस ने शव को जब्त तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. घटना के संबंध में बताया गया है कि सुबह काजल की मकान मालकिन ने देखा कि उसका कमरा बंद है, जबकि काजल रोजाना काफी सुबह ही उठ जाती थी. फिर उसने खिड़की से झांका तो देखा कि वह पंखे से लटक रही है. जिसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी दी एवं पुलिस को सूचना दी. 

मौके पर जब पुलिस पहुंची तो किवाड़ को तोड़ा गया. अंदर जब लोग पहुंचे तो देखा कि काजल पंखे से लटक रही है और वह बेड पर है. नीचे शराब की दो-तीन बोतल भी पड़ी हुई है. लोगों ने बताया कि काजल आर्केस्ट्रा में काम करती थी और लंबे समय से यहां अकेले रहती थी. कमरे में शराब की बोतल मिलने से पुलिस कई तरह की आशंका भी व्यक्त कर रही है. साथ ही पुलिस ने एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी कह रही है. 

घटना के संबंध में दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि आसपास के लोगों का बताना है कि युवती आर्केस्ट्रा में काम करती थी. दलसिंहसराय के साथ ही कई जगहों पर वह जाती थी. उसने आत्महत्या क्यों की है, इसकी जांच की जा रही है. उसके पास से सुसाइड नोट मिला है वह अकेली रहती थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सुबह मकान मालिक ने कमरा बंद देखा तो पुलिस को सूचना दी है. मृतक झारखंड की रहने वाली है परिजनों को सूचना दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Samastipur News

Trending news

Samastipur News
Samastipur: हत्या या आत्महत्या? झारखंड की आर्केस्ट्रा डांसर की पंखे से लटकी मिली लाश
LPG New Rules
LPG New Rules: 1 जून से बदल जाएंगे LPG के नियम, इन लोगों को नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर!
Supaul News
सुपौल में पुलिसवालों पर पथराव, अभियुक्त छुड़ाकर ले गए गांव वाले
do you know
MLA और MLC में क्या अंतर है और दोनों में कौन ज्यादा पॉवरफुल होता है? यहां जानें
Ebola Virus Alert
इबोला वायरस को लेकर झारखंड में अलर्ट: रांची एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू
Ebola Virus Alert
इबोला वायरस को लेकर झारखंड में अलर्ट: रांची एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू
Rabri Devi Bungalow
राबड़ी देवी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं छोड़ रहे थे बंगला, जानें फिर क्या हुआ था?
Motihari News
चार ड्रम पैसा और 10 बोरा ड्रग्स... छापेमारी में नशा कारोबारी पप्पू जायसवाल धराया
Patna Weather
पटना में प्री-मानसून एक्टिव, तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी
Madhepura news
मैं दारोगा नहीं DSP हूं, दोषी बचेंगे नहीं; पुलिस अधिकारी की अपील पर सड़क से हटे लोग