Samastipur News: हत्या या आत्महत्या? झारखंड की आर्केस्ट्रा डांसर की पंखे से लटकी मिली लाश, जांच जारी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के वार्ड 11 मोहल्ले में एक आर्केस्ट्रा डांसर का शव कमरे में पंखे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान झारखंड के सूरज कुमार की पत्नी काजल कुमारी के रूप में हुई है. काजल के कमरे में शराब की बोतल और पुलिस ने उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है. पुलिस ने शव को जब्त तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. घटना के संबंध में बताया गया है कि सुबह काजल की मकान मालकिन ने देखा कि उसका कमरा बंद है, जबकि काजल रोजाना काफी सुबह ही उठ जाती थी. फिर उसने खिड़की से झांका तो देखा कि वह पंखे से लटक रही है. जिसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी दी एवं पुलिस को सूचना दी.

मौके पर जब पुलिस पहुंची तो किवाड़ को तोड़ा गया. अंदर जब लोग पहुंचे तो देखा कि काजल पंखे से लटक रही है और वह बेड पर है. नीचे शराब की दो-तीन बोतल भी पड़ी हुई है. लोगों ने बताया कि काजल आर्केस्ट्रा में काम करती थी और लंबे समय से यहां अकेले रहती थी. कमरे में शराब की बोतल मिलने से पुलिस कई तरह की आशंका भी व्यक्त कर रही है. साथ ही पुलिस ने एक सुसाइड नोट मिलने की बात भी कह रही है.

घटना के संबंध में दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि आसपास के लोगों का बताना है कि युवती आर्केस्ट्रा में काम करती थी. दलसिंहसराय के साथ ही कई जगहों पर वह जाती थी. उसने आत्महत्या क्यों की है, इसकी जांच की जा रही है. उसके पास से सुसाइड नोट मिला है वह अकेली रहती थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सुबह मकान मालिक ने कमरा बंद देखा तो पुलिस को सूचना दी है. मृतक झारखंड की रहने वाली है परिजनों को सूचना दी गई है.