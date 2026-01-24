कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती: पीएम मोदी ने जननायक को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'वंचितों का उत्थान ही उनकी राजनीति का केंद्र था'

Karpoori Thakur 102nd birth anniversary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर कर्पूरी ठाकुर हमेशा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर सादर नमन. समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों का उत्थान हमेशा उनकी राजनीति के केंद्र में रहा. अपनी सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को लेकर वे सदैव स्मरणीय और अनुकरणीय रहेंगे.'

पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो

इस अवसर पर पीएम मोदी ने अपने एक भाषण का छोटा-सा अंश भी शेयर किया. उन्होंने भाषण में कहा, 'कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे. उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा. आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है. वो मां भारती के अनमोल रत्न थे. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला. यह हमारे लिए सम्मान की बात है.' उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा पुंज मानती है. वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता और गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं.

अमित शाह ने भी जननायक को किया याद

कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें याद किया. शाह ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "सामाजिक न्याय के पुरोधा, 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें स्मरण कर नमन करता हूं. वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर उन्होंने सामाजिक न्याय के अनुकरणीय आदर्श स्थापित किए." बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा, "सामाजिक न्याय, समता और जनकल्याण के लिए उनका संघर्ष सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा."

-आईएएनएस