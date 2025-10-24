Advertisement
कांग्रेस-राजद में जो लोग जमानत पर हैं, वो अब 'जननायक' उपाधि की चोरी में जुटे हैं : पीएम मोदी

PM Modi in Bihar: बिहार के समस्तीपुर में पीएम मोदी ने चुनाव-प्रचार की शुरुआत की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था, वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करने का अवसर मिला. ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:45 PM IST

पीएम नरेंद्र मोदी
PM Modi in Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया. उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ ही पीएम मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकार्ड तोड़ देगा. इन चुनावों में एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त होगा. पीएम मोदी ने रैली में राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'राजद और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये आपको मुझसे ज्यादा पता है. आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है. ये लोग हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में जमानत पर चल रहे हैं. कोई चोरी के मामले में जमानत पर है, अब चोरी की आदत इनकी ऐसी है कि ये 'जननायक' की उपाधि की चोरी में जुटे हैं. बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

 

'एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है'
उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है. इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा. प्रलोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है और पूरा बिहार कह रहा है- 'फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार'.  उन्होंने कहा कि इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं, समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है- 'नई रफ्तार से चलेगा बिहार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार.'

'कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही'
पीएम मोदी ने कहा, 'आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है. यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था, वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करने का अवसर मिला. ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं. आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है. वे मां भारती के अनमोल रत्न थे. उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला. ये हमारे लिए सम्मान की बात है. हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणापुंज मानती है. वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं.'

'एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर के दिखाए सामाजिक न्याय के रास्ते को एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है. हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है. हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया. डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटे में पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था. ये संविधान लेकर जो गुमराह करते हैं तब ये हक नहीं मिलता था. एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया. हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी. ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की. अब गरीब का बेटा अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है.''

-आईएएनएस

