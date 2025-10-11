Advertisement
करवा चौथ पर पति ने नहीं दिया 500 रुपए तो पत्नी ने खा लिया जहर, हालत नाजुक

Karwa Chauth 2025: समस्तीपुर में एक महिला ने करवा चौथ पर्व के लिए अपने पति से मोबाइल पर 500 रुपए मांगे. पति ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया. नाराज होकर महिला ने घर में रखी दवा पी ली.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:04 AM IST

Bihar News: समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र में करवा चौथ का व्रत रखने वाली एक महिला ने पति से मोबाइल पर 500 रुपए मांगा. विवाद होने के बाद महिला ने जहर खा लिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महिला ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था और हाथों में मेहंदी भी लगाई थी. 

दवा पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. आसपास के लोगों ने उसे तुरंत बिथान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया. इलाजरत महिला की पहचान बिथान थाना क्षेत्र के मालसर गांव निवासी राजेश ठाकुर की 30 साल की पत्नी सोनी देवी के रूप में हुई है. 

सोनी देवी ने बताया कि उनकी शादी 13 साल पहले मालसर गांव के देवनंदन ठाकुर के 35 साल के बेटे राजेश ठाकुर से हुई थी. उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें 10 साल का बेटा शनि कुमार, 8 साल की आंचल कुमारी और 6 साल का आर्यन कुमार शामिल हैं. 

सोनी देवी के पति राजेश कुमार ठाकुर असम के गुवाहाटी में एक सैलून में काम करते हैं. सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टर दशरथ कुमार की देखरेख में महिला का इलाज चल रहा है. 

सोनी कुमारी ने कहा कि  करवा चौथ व्रत अपने पति के लंबी उम्र को लेकर रखा था. अपने पति से पर्व के सामान लाने को लेकर मोबाइल पर 500 रुपए की मांग की, उसके पति ने 500 रुपए भेजने के बजाय अपनी पत्नी से झंझट कर लिया. नाराज होकर सोनी कुमारी ने घर में रखी दवा पी ली. तबीयत बिगड़ने के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.

रिपोर्ट:मंटुन कुमार रॉय

