/समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे, दो गुटों की हिंसक झड़प में 5 लोग घायल

गाय बांधने को लेकर हुआ विवाद

घायल लोगों की पहचान सोनू कुमार, मंजू देवी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, श्रवण कुमार और नागेश्वर महतो के तौर पर हुई है. घटना के बारे में घायल नागेश्वर महतो ने बताया कि झगड़ा एक गाय को बांधने को लेकर हुआ था. दूसरी पार्टी ने जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया, लेकिन कागजात का मामला कई बार पंचायत में उठ चुका है और जमीन के कागजात उनके पास हैं. इसी वजह से उन्होंने वहां गाय बांधी थी, लेकिन दूसरी पार्टी ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए.