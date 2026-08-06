/समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे, दो गुटों की हिंसक झड़प में 5 लोग घायल

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समस्तीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां गाय बांधने को लेकर हुए विवाद में दो गुटों के बीच लाठी-डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के करीब चार-पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोग घायलों को इलाज के लिए विभूतिपुर के अनुमंडलीय अस्पताल ले गए. वहीं, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, ये घटना विभूतिपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोरवाड्डा तभका के वार्ड 5 की बताई जा रही है.
हिंसक झड़प में 5 हुए घायल
अब तक मिली जानकारी के अनुसार, जमीन के पुराने विवाद को लेकर दो गुटों के बीच लाठी-डंडों से हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष के पांच लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली है. वहीं, इस झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें दो गुटों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प दिखाई दे रही है. हालांकि, स्थानीय लोगों के समय पर दखल देने से स्थिति काबू में आ गई और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया.
गाय बांधने को लेकर हुआ विवाद
घायल लोगों की पहचान सोनू कुमार, मंजू देवी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, श्रवण कुमार और नागेश्वर महतो के तौर पर हुई है. घटना के बारे में घायल नागेश्वर महतो ने बताया कि झगड़ा एक गाय को बांधने को लेकर हुआ था. दूसरी पार्टी ने जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया, लेकिन कागजात का मामला कई बार पंचायत में उठ चुका है और जमीन के कागजात उनके पास हैं. इसी वजह से उन्होंने वहां गाय बांधी थी, लेकिन दूसरी पार्टी ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए.