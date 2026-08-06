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समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे, दो गुटों की हिंसक झड़प में 5 लोग घायल

समस्तीपुर में गाय बांधने को लेकर हिंसक झड़प हो गई. जमीन के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हुई इस झड़प में लाठियां चलीं. इसमें छह लोग घायल हो गए. घटना का एक वीडियो सामने आया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:14 AM IST
समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे, दो गुटों की हिंसक झड़प में 5 लोग घायल
Image Credit: समस्तीपुर में गाय बांधने के विवाद में चले लाठी-डंडे (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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