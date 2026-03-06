Samastipur News: समस्तीपुर में कानून की उड़ी धज्जियां! शराबियों के साथ जाम झलकाते और ठुमके लगाते दिखे दरोगा जी, जांच शुरू

Samastipur News: बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी वहां से शराब से जुड़ी खबरें लगातार सामने आती है. इस बार तो समस्तीपुर जिले से खुद दारोगा का ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो शराब माफियाओं के साथ जाम झलकाते दिख रहे हैं.
Samastipur News: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसे लागू कराने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, उसी विभाग की छवि को धूमिल करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. समस्तीपुर जिले में एक दरोगा का कथित तौर पर शराब के नशे में होली खेलते और शराब माफियाओं के साथ नाचते-झूमते हुए वीडियो सामने आया है. हालांकि जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
शराब के नशे में होली खेल रहे दारोगा
बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहा दरोगा समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना में तैनात क्यूआरटी प्रभारी पिंटू सिंह है. वीडियो में कथित तौर पर वह शराब के नशे में होली खेलते नजर आ रहे हैं और उनके आसपास कुछ लोग डांस करते दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये लोग शराब माफिया हैं. दरोगा शराब के नशे में इस कदर धुत थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि उनके साथ मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.
शराब की बोतल के साथ जमीन पर लुढ़के
वीडियो में वह पहले होली खेलते दिखते हैं और बाद में शराब की बोतल के साथ जमीन पर लुढ़कते हुए नजर आते हैं. इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच इस तरह का वीडियो सामने आने से पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि इस मामले में दलसिंहसराय एसडीपीओ विवेक शर्मा ने कहा कि वायरल हो रहा वीडियो उन्हें मीडिया के माध्यम से मिला है और इसकी जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले की सत्यता की जांच के बाद जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय