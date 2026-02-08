Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102495
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में वकील पर बरसीं 20 गोलियां, मौके से 15 खोखे बरामद

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक वकील की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि करीब 20 राउंड गोलियां लगी. वहीं, घटना स्थल से 15 खोखे बरामद हुए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:05 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में वकील की गोली मारकर हत्या
समस्तीपुर में वकील की गोली मारकर हत्या

Samastipur News: समस्तीपुर में दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने वकील सह प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की हत्या. मौके से 14 खोखे बरामद हुए. घटना जिले के ताजपुर थाना अंतर्गत बसही भिंडी दर्जनियां पुल के पास की है. यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार सवार प्रॉपर्टी डीलर सह वकील के उपर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दिया.

वहीं, मौके से 15 से अधिक खोखे बरामद किया गया है, जिससे मालूम चलता है कि 20 राउंड से अधिक की फायरिंग हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गयी. वकील बाइक सवार युवक की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी पलटन सहनी के 30 वर्षिय पुत्र गणेश सहनी के रूप में की गयी है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. युवक की हत्या क्यों की गयी है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

उधर, घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने मृत युवक के शव को मुजफ्फरपुर बेगुसराय मुख्य पथ एनएच-28 पर ताजपुर गांधी चौक के पास बीच सड़क पर शव को रखकर जाम कर दिया है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय

यह भी पढ़ें: Bagaha News: बगहा में दो सड़क हादसों में महिला और युवक की मौत, मचा कोहराम

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में वकील पर बरसीं 20 गोलियां, मौके से 15 खोखे बरामद
Bagaha News
पिता गए थे काम पर और मां लकड़ी लाने, पीछे से सबसे छोटी बेटी ने फंदे से लटककर दी जान
Begusarai News
थमे ई-रिक्शा के पहिए, अवैध वसूली के खिलाफ बेगूसराय में प्रदर्शन
Bihar News
'निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का अल्टीमेटम', सीएम नीतीश का ग्राउंड जीरो निरीक्षण
Bagaha News
Bagaha News: बगहा में दो सड़क हादसों में महिला और युवक की मौत, मचा कोहराम
Seraikela News
Seraikela News: सरायकेला में मेडिकल छात्र ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या
RJD Leader Shivanand Tiwari
पप्पू यादव के समर्थन में उतरे राजद नेता शिवानंद तिवारी, गिरफ्तारी का किया विरोध
Pappu Yadav
संसद सत्र के दौरान सांसद की गिरफ्तारी के क्या हैं नियम, क्या पटना पुलिस ने फॉलो किया
Prashant Kishor
'प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते', जन सुराज की यात्रा पर जदयू का तंज
Bihar cricket Team
बिहार क्रिकेट टीम का सीके नायडू ट्रॉफी के फाइनल में जलवा, नागालैंड को दी करारी हार