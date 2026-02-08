समस्तीपुर में वकील पर बरसीं 20 गोलियां, मौके से 15 खोखे बरामद

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक वकील की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि करीब 20 राउंड गोलियां लगी. वहीं, घटना स्थल से 15 खोखे बरामद हुए हैं.
Samastipur News: समस्तीपुर में दिनदहाड़े बेखौफ अपराधियों ने वकील सह प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की हत्या. मौके से 14 खोखे बरामद हुए. घटना जिले के ताजपुर थाना अंतर्गत बसही भिंडी दर्जनियां पुल के पास की है. यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार सवार प्रॉपर्टी डीलर सह वकील के उपर अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दिया.
वहीं, मौके से 15 से अधिक खोखे बरामद किया गया है, जिससे मालूम चलता है कि 20 राउंड से अधिक की फायरिंग हुई. घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गयी. वकील बाइक सवार युवक की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी पलटन सहनी के 30 वर्षिय पुत्र गणेश सहनी के रूप में की गयी है.
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. युवक की हत्या क्यों की गयी है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
उधर, घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने मृत युवक के शव को मुजफ्फरपुर बेगुसराय मुख्य पथ एनएच-28 पर ताजपुर गांधी चौक के पास बीच सड़क पर शव को रखकर जाम कर दिया है.
रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय
