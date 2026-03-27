कैसी पाबंदी, कहां की शराबबंदी? समस्तीपुर मेले में सजी विदेशी शराब की महफिल

Samastipur News: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए वर्षों बीत चुके हैं, बावजूद इसके अवैध शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के बाबा केवल धाम में आयोजित दो दिवसीय राजकीय मेले से सामने आया है, जहां खुलेआम शराब बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में विदेशी शराब के तीन अलग-अलग ब्रांड की बोतलें खुले में रखी दिखाई दे रही हैं, साथ में एक ग्लास भी दिखाई दें रहा है. बताया जा रहा है कि मेले से लौट रहे कुछ लोगों ने इन बोतलों को देखकर सवाल भी उठाए, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा.

वीडियो में स्पष्ट रूप से एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये सच में शराब की बोतलें हैं. वहीं, शराब की बोतलों के पास खड़ा एक युवक खीरा काटता नजर आ रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेले में चोरी-छिपे शराब की बिक्री की जा रही थी.

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बता दें कि राजकीय मेले का उद्घाटन दिन में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, स्थानीय विधायक रणविजय साहू और समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया था. उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद रात के समय मेले में खुलेआम शराब की बोतलें दिखाई देना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय

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