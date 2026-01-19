Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3079889
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में शिक्षा के मंदिर में चलती थी शराब पार्टी? प्रिंसिपल पर कर्मी का बोतल से सिर फोड़ने का आरोप

समस्तीपुर के आजाद चौक स्थित एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह पर अपने कर्मी आलोक कुमार का सिर फोड़ने का आरोप लगा है. पीड़ित का दावा है कि प्रिंसिपल शराब के नशे में हमलावर हुए, जबकि प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि कर्मी ने खुद को घायल किया. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:34 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर बीएड कॉलेज में खूनी ड्रामा
समस्तीपुर बीएड कॉलेज में खूनी ड्रामा

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल पर अपने ही कर्मी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. इस घटना ने तब और तूल पकड़ लिया जब प्रिंसिपल के ऑफिस में शराब की बोतलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे शिक्षा के मंदिर की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद चौक पर स्थित एक बीएड कॉलेज में सोमवार को जमकर बवाल हुआ. कॉलेज में कार्यरत कंसलटेंट आलोक कुमार, जो मूल रूप से खगड़िया के निवासी हैं, लहूलुहान हालत में मिले. डायल 112 की टीम ने उन्हें आनन-फानन में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जख्मी आलोक का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह पिछले दो महीनों से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. आलोक के अनुसार, प्रिंसिपल ने ऑफिस में विवाद के दौरान पेपरवेट से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और शरीर खून से लथपथ हो गया.

इस पूरी घटना के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह के चेंबर में शराब की बोतलें सजी हुई दिखाई दे रही हैं. जख्मी कर्मी आलोक का दावा है कि प्रिंसिपल अक्सर शराब के नशे में रहते हैं और उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है. दूसरी ओर, प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि आलोक कमरे में गंदगी रखता था, जिसकी शिकायत अन्य शिक्षकों ने की थी. जब उसे समझाने के लिए बुलाया गया, तो उसने बदसुलूकी की और खुद ही पेपरवेट मारकर अपना सिर फोड़ लिया. वायरल वीडियो के मामले में प्रिंसिपल का तर्क है कि वह वीडियो 'AI' द्वारा बनाया गया फर्जी वीडियो है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मधुबनी में स्कूल के लिए निकली 2 नाबालिग छात्रा लापता, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने अस्पताल जाकर जख्मी कर्मी का बयान दर्ज किया है. हालांकि प्रिंसिपल इसे खुदकुशी या खुद को चोट पहुंचने का मामला बता रहे हैं, लेकिन ऑफिस में शराब की बोतलों की मौजूदगी ने मामले को संदिग्ध बना दिया है. स्थानीय लोगों और छात्रों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वाकई प्रिंसिपल के चेंबर में शराब की महफिल सजती थी और हमले के पीछे की असली वजह क्या है.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur News

Trending news

Patna NEET Student Death Case
Patna News: पीड़िता की मां का खुलासा, कहा-बेटी ने इशारों में की थी दरिंदगी की पुष्टि
alakh Pandey
पटना NEET छात्रा कांड पर भड़के अलख पांडेय, कहा-'पोस्टमार्टम कह रहा गैंगरेप, तो...
CM nitish kumar
CM Nitish का शिवहर से महा-ऐलान! सात निश्चय-3 के तहत 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार
Bhojpuri news
पवन सिंह, मनोज तिवारी से लेकर आम्रपाली दुबे तक हो चुके हैं चोरी का शिकार
Madhubani News
मधुबनी में स्कूल के लिए निकली 2 नाबालिग छात्रा लापता, 48 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग
Bhojpuri news
अपनी झूठी मौत की खबरों के बीच अंजना सिंह ने फिल्म 'शहीद की विधवा' की शूटिंग शुरू की
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामला: एक्टिव मोड में SIT, ट्रैवल हिस्ट्री से CDR तक खंगाल रही पुलिस
Bhojpuri news
भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह की सड़क हादसे में मौत? जानें सच और एक्ट्रेस ने क्या लिखा
Rohini Acharya
'मुख्यमंत्री जी! यात्रा रोकिए..', अब परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में शंभू हॉस्टल जैसा कांड
Patna NEET Student Death Case
जहानाबाद की बेटी को इंसाफ कब? नीट छात्रा की मौत पोस्टमार्टम के खुलासे से उबला बिहार