समस्तीपुर में शिक्षा के मंदिर में चलती थी शराब पार्टी? प्रिंसिपल पर कर्मी का बोतल से सिर फोड़ने का आरोप

समस्तीपुर के आजाद चौक स्थित एक बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह पर अपने कर्मी आलोक कुमार का सिर फोड़ने का आरोप लगा है. पीड़ित का दावा है कि प्रिंसिपल शराब के नशे में हमलावर हुए, जबकि प्रिंसिपल ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि कर्मी ने खुद को घायल किया. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.
बिहार के समस्तीपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल पर अपने ही कर्मी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. इस घटना ने तब और तूल पकड़ लिया जब प्रिंसिपल के ऑफिस में शराब की बोतलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे शिक्षा के मंदिर की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद चौक पर स्थित एक बीएड कॉलेज में सोमवार को जमकर बवाल हुआ. कॉलेज में कार्यरत कंसलटेंट आलोक कुमार, जो मूल रूप से खगड़िया के निवासी हैं, लहूलुहान हालत में मिले. डायल 112 की टीम ने उन्हें आनन-फानन में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जख्मी आलोक का आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह पिछले दो महीनों से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. आलोक के अनुसार, प्रिंसिपल ने ऑफिस में विवाद के दौरान पेपरवेट से उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और शरीर खून से लथपथ हो गया.
इस पूरी घटना के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह के चेंबर में शराब की बोतलें सजी हुई दिखाई दे रही हैं. जख्मी कर्मी आलोक का दावा है कि प्रिंसिपल अक्सर शराब के नशे में रहते हैं और उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है. दूसरी ओर, प्रिंसिपल डॉ. पवन कुमार सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि आलोक कमरे में गंदगी रखता था, जिसकी शिकायत अन्य शिक्षकों ने की थी. जब उसे समझाने के लिए बुलाया गया, तो उसने बदसुलूकी की और खुद ही पेपरवेट मारकर अपना सिर फोड़ लिया. वायरल वीडियो के मामले में प्रिंसिपल का तर्क है कि वह वीडियो 'AI' द्वारा बनाया गया फर्जी वीडियो है.
घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने अस्पताल जाकर जख्मी कर्मी का बयान दर्ज किया है. हालांकि प्रिंसिपल इसे खुदकुशी या खुद को चोट पहुंचने का मामला बता रहे हैं, लेकिन ऑफिस में शराब की बोतलों की मौजूदगी ने मामले को संदिग्ध बना दिया है. स्थानीय लोगों और छात्रों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वाकई प्रिंसिपल के चेंबर में शराब की महफिल सजती थी और हमले के पीछे की असली वजह क्या है.
इनपुट - मंटुन कुमार रॉय