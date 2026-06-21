/समस्तीपुर जिला परिषद दफ्तर में शराब पार्टी! टेबल पर सजी बोतल और ग्लास का वीडियो वायरल, DDC ने दिए जांच के आदेश

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समस्तीपुर जिला परिषद कार्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में कुछ लोग कार्यालय परिसर के अंदर शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन और जिला परिषद विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है. वायरल वीडियो में कार्यालय के एक कमरे में मेज के चारों ओर लगी कुर्सियों पर चार लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं.
बिहार में शराब पर पाबंदी, फिर भी...
टेबल पर शराब की एक बोतल दिख रही है और वहां मौजूद लोगों के सामने गिलास रखे हैं, जिनमें शायद शराब है. वीडियो में लोग आराम से बैठे और बातचीत करते हुए दिख रहे हैं. खबरों के अनुसार, वीडियो में दिखने वाले लोगों में ऑफिस का अकाउंटेंट, दूसरे स्टाफ सदस्य और अन्य लोग शामिल हैं. शराब पीने के दौरान एक कर्मचारी ने चुपके से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी होने के बावजूद सरकारी ऑफिस में ऐसी गतिविधि का सामने आना, पाबंदी पर ही सवाल खड़े करता है. हालांकि, जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस बीच, सरकारी दफ्तर में शराब पीने की खबरों ने प्रशासनिक व्यवस्था और काम की जगह पर अनुशासन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले में DDC सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इसकी सच्चाई की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाएगी. अगर वीडियो असली पाया जाता है और किसी कर्मचारी की संलिप्तता साबित होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.