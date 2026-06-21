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समस्तीपुर जिला परिषद दफ्तर में शराब पार्टी! टेबल पर सजी बोतल और ग्लास का वीडियो वायरल, DDC ने दिए जांच के आदेश

समस्तीपुर: जिला परिषद कार्यालय में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है. DDC ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं. जांच के बाद ही वीडियो के पीछे की सच्चाई का पता चल पाएगा.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:43 PM IST
समस्तीपुर जिला परिषद दफ्तर में शराब पार्टी! टेबल पर सजी बोतल और ग्लास का वीडियो वायरल, DDC ने दिए जांच के आदेश
Image Credit: समस्तीपुर जिला परिषद दफ्तर में शराब पार्टी!

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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