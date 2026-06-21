/समस्तीपुर जिला परिषद दफ्तर में शराब पार्टी! टेबल पर सजी बोतल और ग्लास का वीडियो वायरल, DDC ने दिए जांच के आदेश

बिहार में शराब पर पाबंदी, फिर भी...

टेबल पर शराब की एक बोतल दिख रही है और वहां मौजूद लोगों के सामने गिलास रखे हैं, जिनमें शायद शराब है. वीडियो में लोग आराम से बैठे और बातचीत करते हुए दिख रहे हैं. खबरों के अनुसार, वीडियो में दिखने वाले लोगों में ऑफिस का अकाउंटेंट, दूसरे स्टाफ सदस्य और अन्य लोग शामिल हैं. शराब पीने के दौरान एक कर्मचारी ने चुपके से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. बिहार में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी होने के बावजूद सरकारी ऑफिस में ऐसी गतिविधि का सामने आना, पाबंदी पर ही सवाल खड़े करता है. हालांकि, जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.