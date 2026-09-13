/समस्तीपुर में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम को माफियाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हथियार और गाड़ी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी

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समस्तीपुर जिले में शराबबंदी के बावजूद शराब के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है. अब शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कार्रवाई करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम को ही निशाना बना दिया. मामला हलई थाना क्षेत्र के बनवीरा गांव का है, जहां शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची समस्तीपुर उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया.
कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई
अचानक हुए हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हमले में उत्पाद विभाग के कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई है. स्थिति बिगड़ने पर टीम के जवान अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले. इस दौरान पुलिस का वाहन और हथियार भी मौके पर छूटने की जानकारी है.
पुलिस बल की मौजूदगी में दोबारा इलाके में छापेमारी शुरू की गई
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में दोबारा इलाके में छापेमारी शुरू की गई. पुलिस ने हमलावरों और शराब कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश तेज कर दी है.
पुलिस मामले की कर रही है जांच
घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि छापेमारी की सूचना शराब माफियाओं तक कैसे पहुंची और हमले में कौन-कौन लोग शामिल थे.
समस्तीपुर में पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण
8 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया था. बीच सड़क पर पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने आ गए थे. देखते ही देखते मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया था. इस दौरान पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की भी बात सामने आई थी, जिसमें एक पुलिस जवान के घायल हो गया था. पुलिस के कब्जे से आरोपी को ग्रामीणों छुड़ा लिया था.