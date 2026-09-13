/समस्तीपुर में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम को माफियाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हथियार और गाड़ी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी

समस्तीपुर में पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण

8 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया था. बीच सड़क पर पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने आ गए थे. देखते ही देखते मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया था. इस दौरान पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की भी बात सामने आई थी, जिसमें एक पुलिस जवान के घायल हो गया था. पुलिस के कब्जे से आरोपी को ग्रामीणों छुड़ा लिया था.