Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम को माफियाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हथियार और गाड़ी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी

समस्तीपुर में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम को माफियाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हथियार और गाड़ी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी

समस्तीपुर में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम पर हमला का मामला सामने आया है. इस दौरान हथियार और वाहन छोड़ पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा. बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:09 PM IST
समस्तीपुर में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम को माफियाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हथियार और गाड़ी छोड़कर भागे पुलिसकर्मी
Image Credit: शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम पर हमला (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'जदयू मतलब नीतीश कुमार', पार्टी का नाम बदलने की मांग पर गरमाई बिहार की सियासत
2
3
4
5