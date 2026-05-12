समस्तीपुर में शराब की मुखबिरी के शक में युवक पर जानलेवा हमला, अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ देर रात अपराधियों ने एक युवक को अपना निशाना बनाया. इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को डरा दिया है. यह घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कर्रख बांध हनुमान मंदिर के पास हुई. साखमोहन पंचायत के रहने वाले 22 साल के राहुल कुमार उर्फ पनिया अपने दोस्त सोनू के साथ देसरी ढाबा से खाना खाकर बाइक से घर लौट रहे थे. तभी अचानक दो बाइकों पर सवार चार नकाबपोश अपराधी आए और उन्होंने राहुल की बाइक को ओवरटेक करके रोक लिया. इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, अपराधियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. इस हमले में एक गोली राहुल की जांघ में जा लगी और वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा.

घायल राहुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल ने बताया कि यह हमला पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ है. राहुल का कहना है कि करीब चार महीने पहले इलाके में शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी. अपराधियों को शक था कि राहुल ने ही पुलिस को इसकी खबर दी है. इसी शक के कारण अपराधी उसे काफी समय से जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उसे निशाना बनाने की फिराक में थे. राहुल ने पुलिस को बताया है कि वह हमलावरों में से तीन लोगों को पहचानता है.

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गोलीबारी की आवाज सुनकर जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. स्थानीय लोगों ने राहुल को विभूतिपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहाँ डॉक्टर राजेश कुमार ने देखा कि गोली राहुल के शरीर के अंदर ही फंसी हुई है. हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि पुलिस ने राहुल का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है.