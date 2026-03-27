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समस्तीपुर के राजकीय मेले में शराबबंदी फेल! दिन में मंत्री-कलेक्टर ने किया उद्घाटन, रात में बिकी शराब

समस्तीपुर के हलई थाना क्षेत्र स्थित बाबा केवल धाम राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में विदेशी शराब की तीन बोतलें, ग्लास और एक युवक को चखना तैयार करते देखा जा सकता है. खास बात यह है कि इस मेले का उद्घाटन उसी दिन केंद्रीय मंत्री और जिले के डीएम ने किया था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:37 PM IST

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समस्तीपुर के राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेचने का वीडियो वायरल
समस्तीपुर के राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेचने का वीडियो वायरल

समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा केवल धाम में दो दिवसीय राजकीय मेले का आयोजन किया गया था. इस धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले मेले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेले के परिसर में रात्रि के समय विदेशी शराब की तीन अलग-अलग ब्रांड की बोतलें खुलेआम टेबल पर रखी हुई हैं. इतना ही नहीं, बोतलों के बगल में पीने के लिए ग्लास भी रखा गया है.

चौंकाने वाली बात यह है कि इसी राजकीय मेले का उद्घाटन उसी दिन दोपहर में बेहद भव्य तरीके से किया गया था. उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, स्थानीय विधायक रणविजय साहू और समस्तीपुर के जिलाधिकारी (DM) रोशन कुशवाहा समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे. जिस मेले की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन पर थी, उसी मेले में अधिकारियों के जाते ही रात के अंधेरे में शराब का कारोबार शुरू हो गया. वीडियो में एक युवक शराब की बोतलों के पास खड़ा होकर बड़े आराम से खीरा काटता नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि कुछ लोग इन बोतलों को देखकर सवाल उठा रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि ये वाकई में विदेशी शराब की बोतलें हैं. लेकिन मौके पर मौजूद शराब विक्रेताओं के चेहरे पर कानून का कोई डर नजर नहीं आया. राजकीय मेले जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थान पर, जहां हजारों की भीड़ जुटती है, वहां इस तरह खुलेआम शराब का मिलना स्थानीय पुलिस और मेला प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है. लोग पूछ रहे हैं कि जब चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती का दावा किया गया था, तो यह अवैध काम किसकी शह पर हो रहा था?

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हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो की अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ज़ी मीडिया भी इस वायरल वीडियो की सत्यता का दावा नहीं करता है. लेकिन इस वीडियो ने समस्तीपुर पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है.

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