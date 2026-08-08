/जी मीडिया की खबर का असर: कैमूर चेकपोस्ट से रातों-रात हटाए गए शराब के रैपर, समस्तीपुर में भी पुलिस का एक्शन

समस्तीपुर में भी शराब बरामद

वहीं, समस्तीपुर के नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) की शाम एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है. पुलिस को देखकर कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस जब्त वाहन के मालिक और चालक की पहचान में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार, मोक्षधाम के पास बाईपास सड़क पर 112 पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक कार चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भागने लगा. संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया. कुछ दूर आगे कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस जब कार के पास पहुंची तो वह लॉक थी. इसकी सूचना नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार को दी गई. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.