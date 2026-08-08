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जी मीडिया की खबर का असर: कैमूर चेकपोस्ट से रातों-रात हटाए गए शराब के रैपर, समस्तीपुर में भी पुलिस का एक्शन

कैमूर में जी मीडिया की खबर का असर देखने को मिला है. बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित चेकपोस्ट से रातों-रात शराब के रैपर हटाए गए हैं. वहीं, समस्तीपुर में भी कार से शराब बरामद किए गए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:54 AM IST
जी मीडिया की खबर का असर: कैमूर चेकपोस्ट से रातों-रात हटाए गए शराब के रैपर, समस्तीपुर में भी पुलिस का एक्शन
Image Credit: कैमूर चेकपोस्ट से रातों-रात हटाए गए शराब के रैपर, समस्तीपुर में कार से शराब बरामद (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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