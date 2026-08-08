/जी मीडिया की खबर का असर: कैमूर चेकपोस्ट से रातों-रात हटाए गए शराब के रैपर, समस्तीपुर में भी पुलिस का एक्शन

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जी मीडिया ने कैमूर जिले के बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित चेकपोस्ट से एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी. इस चेकपोस्ट पर जहां उत्पाद विभाग की पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है और गाड़ियों की सघन जांच का दावा करती है, वहीं पास की झाड़ियों में भारी मात्रा में शराब के खाली रैपर और चखने के पैकेट बिखरे पड़े मिले थे. जी मीडिया पर इस खबर के प्रसारित होते ही हड़कंप मच गया. खबर दिखाए जाने के बाद उत्पाद विभाग तुरंत हरकत में आया और विभाग के अधिकारियों ने आनन-फानन में रातों-रात कदम उठाते हुए मौके से शराब के सभी खाली रैपरों को साफ करवा दिया.
समस्तीपुर में भी शराब बरामद
वहीं, समस्तीपुर के नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) की शाम एक कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है. पुलिस को देखकर कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस जब्त वाहन के मालिक और चालक की पहचान में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार, मोक्षधाम के पास बाईपास सड़क पर 112 पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान एक कार चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भागने लगा. संदेह होने पर पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया. कुछ दूर आगे कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस जब कार के पास पहुंची तो वह लॉक थी. इसकी सूचना नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार को दी गई. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
प्राथमिकी दर्ज कर होगी आगे की कार्रवाई
इसके बाद कार का लॉक खोलने के लिए मिस्त्री को बुलाया गया. कार खुलते ही पुलिसकर्मियों को अंदर शराब और बीयर की कई कार्टन दिखाई दीं. कार की डिक्की भी शराब की कार्टन से भरी हुई थी. पुलिस ने शराब को जब्त करने के साथ कार को कब्जे में लेकर नगर थाना पहुंचाया. जब्त कार का निबंधन नंबर बीआर-07-एजे-0403 बताया जा रहा है. पुलिस फिलहाल बरामद शराब की गिनती और कुल मात्रा का सत्यापन कर रही है. नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मामले में मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फरार कार चालक के साथ ही शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है.
कैमूर से नरेंद्र जायसवाल और समस्तीपुर से मंटुन कुमार रॉय की रिपोर्ट