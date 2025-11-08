Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993314
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

दो लाशें, एक फंदा! प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, हत्या या आत्महत्या की उलझी गुत्थी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में एक पेड़ से प्रेमी जोड़े का शव लटकता हुआ मिला. युवक के परिजन ने हत्या की आशंका जताई. हालांकि, लड़की की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस जांच में जुटी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़ा का शव
समस्तीपुर में में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़ा का शव

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना अंतर्गत में मेहसारी पंचायत वार्ड 8 में एक प्रेमी जोड़ा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना उजियारपुर पुलिस को दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुट गई
वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 2 घंटे बाद लड़के की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के केराई वार्ड 11 निवासी अक्षय सिंह के 18 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में हुई. लड़की की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. लड़के के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे. 

लड़के की हुई पहचान
लड़के के भाई ने बताया कि वह शाम में घर से निकला था, लेकिन लौटकर नहीं आया. हम लोगों ने काफी खोजबीन भी किया, सुबह ग्रामीणों के माध्यम से शव मिलने की सूचना मिली है. घटनास्थल पर पहुंचे हैं मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है और शव को पेड़ से लटका दिया गया. लड़की कौन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: नाबालिग लड़की लेकर भाग लेकर रहा था मुस्लिम युवक, बिहार में दबोचा गया, तो खुला ये राज

लड़की की पहचान नहीं हो पाई
घटनास्थल पर पहुंची उजियारपुर थाने की पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली. लड़के की पहचान हो गई है उसके परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे है. हालांकि, लड़की की पहचान नहीं हो पाई है, उसके पास से एक मोबाइल बरामद की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

यह भी पढ़ें:  पूर्णिया में पति-पत्नी और बेटी की संदिग्ध स्थिति मौत, JDU नेता के रिश्तेदार हैं मृतक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Jharkhand Crime News
पाकुड़ पुलिस ने की कार्रवाई, मकबूल शेख हत्याकांड और गिरोह का किया भंड़ाफोड़
Begusarai Accident News
Begusarai Accident News: ट्रेन में सफर बना मौत का कारण, जानें पूरा मामला
bihar chunav 2025
लालगंज में RJD कार्यकर्ताओं ने दलित परिवार को नहीं डालने दिया वोट! बूथ पर किया बवाल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, आज NDA और महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां
Tej Pratap Yadav
तेजप्रताप यादव ने राजद पर किया तीखा हमला, कहा- ये अब पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है
Maharani 4
महारानी 4 में रानी भारती की जंग दिल्ली तक पहुंची, निर्देशक बोले- इस बार दांव बड़ा है
Maharani 4
बिहार चुनाव के बीच आई 'महारानी 4', लेखक बोले- रिलीज डेट का राजनीति से कोई संबंध नहीं
Jehanabad news
जहानाबाद-घोसी में NDA का शक्ति प्रदर्शन, रामनाथ ठाकुर और उमेश कुशवाहा ने किया रोड शो
bihar chunav 2025
धमदाहा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले- 14 नवम्बर को बनेगी महागठबंधन की सरकार!
bihar chunav 2025
“विपक्ष सिर्फ फोटो खिंचवाने आता है, काम नीतीश करते हैं”; संजय झा का कांग्रेस पर वार