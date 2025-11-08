दो लाशें, एक फंदा! प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, हत्या या आत्महत्या की उलझी गुत्थी

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना अंतर्गत में मेहसारी पंचायत वार्ड 8 में एक प्रेमी जोड़ा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई देखते ही देखते स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना उजियारपुर पुलिस को दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुट गई

वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 2 घंटे बाद लड़के की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के केराई वार्ड 11 निवासी अक्षय सिंह के 18 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में हुई. लड़की की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. लड़के के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे.

लड़के की हुई पहचान

लड़के के भाई ने बताया कि वह शाम में घर से निकला था, लेकिन लौटकर नहीं आया. हम लोगों ने काफी खोजबीन भी किया, सुबह ग्रामीणों के माध्यम से शव मिलने की सूचना मिली है. घटनास्थल पर पहुंचे हैं मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है और शव को पेड़ से लटका दिया गया. लड़की कौन है इसकी जानकारी मुझे नहीं है.

लड़की की पहचान नहीं हो पाई

घटनास्थल पर पहुंची उजियारपुर थाने की पुलिस ने कहा कि ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली. लड़के की पहचान हो गई है उसके परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे है. हालांकि, लड़की की पहचान नहीं हो पाई है, उसके पास से एक मोबाइल बरामद की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

