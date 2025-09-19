समस्तीपुर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर: बीडीओ आवास मरम्मती के नाम पर 55 लाख रुपये की धांधली
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2928555
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर: बीडीओ आवास मरम्मती के नाम पर 55 लाख रुपये की धांधली

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड में बीडीओ आवास की मरम्मती और सौंदर्यीकरण के नाम पर 55 लाख रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. अधूरे काम, महंगे बिल और छुट्टी में भी भुगतान किए जाने का आरोप है. जांच के आदेश दिए जा चुके हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:04 PM IST

Trending Photos

उजियारपुर प्रखंड कार्यालय
उजियारपुर प्रखंड कार्यालय

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड से जुड़ी एक खबर सामन आ रही है, जहां बीडीओ आवास और कार्यालय की मरम्मती व सौंदर्यीकरण के नाम पर 55 लाख रुपये की भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई है. पहले से लाखों खर्च होने के बावजूद फिर से नए-नए योजनाओं के तहत फंड की निकासी, अधूरे काम और छुट्टी में भी भुगतान जैसी घटनाओं ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पिछले आठ वर्षों में प्रखंड कार्यालय और बीडीओ आवास पर पहले ही 87 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद बीडीओ ने फिर से दस योजनाएं बनाईं, जिनमें से छह योजनाएं सीधे तौर पर आवास से जुड़ी थीं. मरम्मती, रंग-रोगन, टाइल्स, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट और बाउंड्री वॉल निर्माण के नाम पर लाखों रुपये निकाले गए. समाजसेवी अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर आधे-अधूरे काम दिखाकर पैसे की निकासी कर ली गई और कम गुणवत्ता की सामग्री को महंगे बिल में दिखाया गया है.

ये भी पढ़ें: ट्रक से होती थी पटरी की चोरी, पुलिस ने खोला राज, तीन लोहा चोर गिरफ्तार 

Add Zee News as a Preferred Source

मामले के उजागर होते ही बीडीओ अमित कुमार ने तीन महीने की छुट्टी ले ली, लेकिन छुट्टी के दौरान ही जुलाई माह में शेष भुगतान भी कर दिया. यही नहीं, योजना प्रक्रिया में क्रय समिति तक का गठन नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे है. शिकायत के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने मामले की जांच का जिम्मा डीआरडीए निदेशक आशुतोष आनंद को सौंपा है.प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की पुष्टि हुई है.

उजियारपुर के सीओ सह प्रभारी बीडीओ आकाश कुमार ने कहा कि आदेश के मुताबिक जांच चल रही है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट एडीएम को भेज दी जाएगी. लगातार लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद प्रखंड को अभी तक स्थायी भवन तक नसीब नहीं हुआ है. ऐसे में मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकारी फंड की इस तरह बंदरबांट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur News

Trending news

Bokaro News
न्याय मिलने तक नहीं जलेगी चिता: ससुरालियों पर महिला को मारने का आरोप
Begusarai News
महिला ने लगाया आरोप और युवक की हो गई मॉब लिंचिंग, बेगूसराय में घटी ये घटना
Bihar News
गयाजी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी पिंडदान-तर्पण, जिला प्रशासन अलर्ट
Jharkhand news
30 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, DGP अनुराग गुप्ता से छीना गया ACB और CID का चार्ज
Bihar News
अदानी को क्यों दी 1 रुपए में जमीन? बीजेपी विधायक ने समझाया गणित, आप भी जानिए
Bhojpuri news
कहां हैं मनी मिराज हो गया खुलासा? वन्नू दी ग्रेट ने ये वीडियो किया पोस्ट
Bihar News
दारोगा का सिर फटा, सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीना, पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला
Bihar News
20 सितंबर के बाद कैसे होगा जमीन के कागजात में सुधार का काम? यहां सबकुछ जानिए
Ranchi News
नदीम ने मुंबई की लड़की के साथ बनाया संबंध...फिर करने लगा ब्लैकमेलिंग, ऐसे हुआ खुलासा
Bihar News
त्योहारों में घर जाना हुआ आसान,BSRTC बिहार से इन 5 राज्यों के लिए चलाएगा स्पेशल बसें
;