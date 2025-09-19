समस्तीपुर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर: बीडीओ आवास मरम्मती के नाम पर 55 लाख रुपये की धांधली

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड से जुड़ी एक खबर सामन आ रही है, जहां बीडीओ आवास और कार्यालय की मरम्मती व सौंदर्यीकरण के नाम पर 55 लाख रुपये की भारी वित्तीय अनियमितता सामने आई है. पहले से लाखों खर्च होने के बावजूद फिर से नए-नए योजनाओं के तहत फंड की निकासी, अधूरे काम और छुट्टी में भी भुगतान जैसी घटनाओं ने पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पिछले आठ वर्षों में प्रखंड कार्यालय और बीडीओ आवास पर पहले ही 87 लाख रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद बीडीओ ने फिर से दस योजनाएं बनाईं, जिनमें से छह योजनाएं सीधे तौर पर आवास से जुड़ी थीं. मरम्मती, रंग-रोगन, टाइल्स, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट और बाउंड्री वॉल निर्माण के नाम पर लाखों रुपये निकाले गए. समाजसेवी अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर आधे-अधूरे काम दिखाकर पैसे की निकासी कर ली गई और कम गुणवत्ता की सामग्री को महंगे बिल में दिखाया गया है.

मामले के उजागर होते ही बीडीओ अमित कुमार ने तीन महीने की छुट्टी ले ली, लेकिन छुट्टी के दौरान ही जुलाई माह में शेष भुगतान भी कर दिया. यही नहीं, योजना प्रक्रिया में क्रय समिति तक का गठन नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे है. शिकायत के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने मामले की जांच का जिम्मा डीआरडीए निदेशक आशुतोष आनंद को सौंपा है.प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की पुष्टि हुई है.

उजियारपुर के सीओ सह प्रभारी बीडीओ आकाश कुमार ने कहा कि आदेश के मुताबिक जांच चल रही है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट एडीएम को भेज दी जाएगी. लगातार लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद प्रखंड को अभी तक स्थायी भवन तक नसीब नहीं हुआ है. ऐसे में मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकारी फंड की इस तरह बंदरबांट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

