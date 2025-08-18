Samastipur News: संदिग्ध स्थिति में विवाहिता की मौत, घर से पति फरार, जांच में जुटी पुलिस

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर वार्ड नंबर- 12 मोहल्ले में सोमवार को संदिग्ध स्थिति में एक विवाहित महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान गांव के पलटू राम की पत्नी सीमा कुमारी के रूप में की गई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था. पलटू राम खाने-पीने का आदी था. कभी-कभी मारपीट की भी घटना होती थी.

बताया गया कि सुबह महिला का शव घर में पड़े रहने की बात की कही गई. यह जानकारी जब अगल-बगल के लोगों को लगी. तो लोग वहां पहुंचे. इसी बीच लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार झा, जब पुलिस बल के साथ पहुंचे तो, पति घर से फरार हो गया था. पुलिस ने घर से शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार झा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या या आत्महत्या के मामले का खुलासा हो पाएगा. बता दें कि मृतका का एक 9 वर्ष लड़का और 12 साल की लड़की है. मिली जानकारी के अनुसार, मृतका के मां-बाप नहीं हैं. एक भाई है, जो प्रदेश में रहता है. थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानवीन कर रही है. आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकि दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

