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मालपुर सिविल कोर्ट प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा जन-आंदोलन, मशालों की लौ में दिखा जनता का आक्रोश

 Malpur civil court: व्यवहार न्यायालय बनाने की मांग को लेकर धरना स्थानीय लोगों ने दिया. साथ ही मालपुर में प्रस्तावित सिविल कोर्ट के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 11, 2026, 05:43 AM IST

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व्यवहार न्यायालय बनाने की मांग को लेकर धरना
व्यवहार न्यायालय बनाने की मांग को लेकर धरना

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के पटोरी व्यवहार न्यायालय को पटोरी से काफी दूर मोरवा प्रखंड के मालपुर में बनाने की कवायद चल रही है. मालपुर में प्रस्तावित सिविल कोर्ट के निर्माण के विरोध में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन तेज कर दिया है. इसी कड़ी में रविवार की शाम मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र में मशाल जुलूस निकालकर लोगों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की गई.

मशाल जुलूस मोहनपुर के हुलासी पुल से शुरू होकर कॉलेज गेट, मदुदाबाद बाजार समेत कई गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ा. इस दौरान आंदोलनकारियों ने न्यायालय को मालपुर में स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए पटोरी अनुमंडल मुख्यालय में ही सिविल कोर्ट निर्माण की मांग उठाई.

जुलूस के बाद आयोजित सभा की अध्यक्षता प्रमुख जवाहरलाल राय ने की, जबकि संचालन माकपा नेता मनोज प्रसाद सुनील ने किया. सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मालपुर का स्थान भौगोलिक और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल कोर्ट को मालपुर स्थानांतरित करने के कथित निर्णय में आम लोगों की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है.

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वक्ताओं ने कहा कि पटोरी अनुमंडल की अधिकांश पंचायतों के लोगों के लिए अनुमंडल मुख्यालय पर न्यायालय का निर्माण अधिक सुविधाजनक होगा. आंदोलनकारियों ने मांग की कि सिविल कोर्ट का निर्माण मालपुर के बजाय पटोरी स्थित एसडी फार्म की वर्षों से खाली पड़ी भूमि पर कराया जाए. इस दौरान 11 मई को पटोरी अनुमंडल कार्यालय पर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों से भागीदारी की अपील की गई.

यह भी पढ़ें: बिहार सरकार में करोड़पति मंत्रियों की भरमार पर विपक्ष का हमला, JDU का पलटवार

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