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जाको राखे साइयां... समस्तीपुर में बिना आंधी-तूफान के पुलिस गाड़ी पर गिरा विशाल पीपल का पेड़, बाल-बाल बचे कैदी और पुलिसकर्मी

Samastipur News: समस्तीपुर में बिना आंधी-तूफान के पुलिस गाड़ी पर अचानक विशाल पीपल का पेड़ गिर गया. इस हादसे में कैदी और पुलिसकर्मी की जान बाल-बाल बची.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 02, 2026, 02:57 PM IST

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समस्तीपुर में बिना आंधी-तूफान के पुलिस गाड़ी पर गिरा विशाल पीपल का पेड़
समस्तीपुर में बिना आंधी-तूफान के पुलिस गाड़ी पर गिरा विशाल पीपल का पेड़

Samastipur News: पतोरी-समस्तीपुर मुख्य सड़क पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां एक पुलिस वाहन, जिसमें दो आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक एक विशाल पीपल के पेड़ की चपेट में आ गया और वह पेड़ गाड़ी के ऊपर गिर पड़ा. हैरानी की बात यह है कि यह विशाल पेड़ तेज धूप के बीच, बिना किसी हवा या तूफान के ही गिर गया. यह घटना मुसरीघरारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, आरा मिल के पास हुई. इस दुर्घटना में ड्राइवर और कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, जबकि गाड़ी के अंदर मौजूद दोनों आरोपी पूरी तरह सुरक्षित रहे. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ अचानक टूटकर वहां से गुजर रही एक पुलिस गाड़ी पर गिर जाता है. पेड़ गाड़ी के बोनट पर गिरा, जिससे किसी भी बड़ी जान-माल की हानि का खतरा टल गया. मिली जानकारी के अनुसार, चकलालशाही गांव के रहने वाले मोहम्मद जागीर और फन्नू साहनी को रविवार देर शाम पटोरी आबकारी विभाग की एक टीम ने शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था. सोमवार को इन दोनों को अदालत में पेश करने के लिए एक पुलिस गाड़ी में समस्तीपुर ले जाया जा रहा था. इसी सफर के दौरान मुसरीघरारी में एक आरा मशीन के पास यह घटना घटी.

यह भी पढ़ें: मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर

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प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद अब्दुल अहद ने बताया कि घटना के समय वह सड़क किनारे मौजूद थे. जब पटोरी की दिशा से आ रहा एक पुलिस वाहन घटनास्थल पर पहुंचा, तो सड़क किनारे खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ अचानक टूटकर वाहन पर गिर गया. उन्होंने बताया कि उस समय मौसम सामान्य था और तेज हवाएं भी नहीं चल रही थीं. पेड़ गिरते ही, आस-पास के स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और अफरा-तफरी के बीच, उन्होंने पुलिस वाहन के अंदर फंसे पुलिसकर्मियों और बंदियों को बाहर निकाला. स्थानीय निवासियों की मदद से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया.

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