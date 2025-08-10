Bihar Weather: संभल कर रहिए पटना, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के लोग! पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट

Bihar Weather News: आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए मेघ गर्जन, ठनका गिरना, तेज हवा और बारिश को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह अगले कुछ घंटों तक घर से बाहर न निकलें. साथ ही बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

समस्‍तीपुर जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट

आपदा प्रबंधन विभाग ने मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश के साथ तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) की चेतावनी समस्‍तीपुर जिला के लिए जारी किया है. विभाग ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने ​की अपील की है. आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि 16:32 PM तक अलर्ट जारी है, इस दौरान घर से बाहर ना निकलें, तो ज्यादा बेहतर होगा.

इन तीन जिलों के लिए अलर्ट जारी

सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया है. विभाग के अनुसार, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश के साथ तेज हवा चल सकती है, लिहाजा इन जिलों के लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने. यह अलर्ट 03:54 PM तक के लिए जारी किया गया है.

पटना, दरभंगा जिले के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट

मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश के साथ तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी हुआ है. आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट पटना, दरभंगा जिले के लोगों के लिए है. विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने ​की अपील की गई है. इस अपील में कहा गया है कि 4:54 PM तक यह अलर्ट जारी रहेगा.

