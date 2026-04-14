Samastipur News: कश्मीर जाने से पहले अधेड़ की चाकू गोदकर हत्या, प्राइवेट पार्ट को भी बनाया निशाना

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के चकमेहसी पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दुमरा बलहा में अपने दरवाजे पर सो रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की चाकू से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमले के दौरान पीड़ित के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से निशाना बनाया गया. मृतक कश्मीर में एक आइसक्रीम फैक्टरी में काम करता था और आज ही उसे वहां वापस लौटना था. इसी गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगा है. वह भी पीड़ित के साथ कश्मीर में मजदूर के तौर पर काम करता था.

कल ही कश्मीर के लिए रवाना होना था

इस बीच, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान रामानंद महतो के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय संफुल महतो के पुत्र और चकमेहसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुमरा बलहा के निवासी थे. मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके गांव के दो अन्य व्यक्ति भी कश्मीर में उनके साथ ही काम करते थे. उन्हें कल ही कश्मीर के लिए रवाना होना था. हालांकि, लेकिन उनके एक मित्र ने आज साथ में चलने की बात की थी और वो रुक गए थे.

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मृतक की पत्नी ने आगे बताया कि वह दरवाजे के पास सो रहे थे. तभी उसके साथ जाने वाले दो दोस्त वहां पहुंचे. उन्होंने चाकू से उनपर बार-बार वार किया और हत्या कर दी. जब वह चिल्लाए तो मैं भागकर बाहर आई और अस्पताल लेकर आईं. जब में पहुंची तो उन्होंने हमलावरों में से एक का नाम बताया था, जो लगभग 15 साल पहले से कश्मीर में साथ ही काम करता था.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय