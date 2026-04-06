Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3168517
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, घर के अंदर बन रही थीं पिस्तौलें, कारीगर समेत दो गिरफ्तार

समस्तीपुर के बंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. छापेमारी में दो तैयार पिस्तौल, दो अर्धनिर्मित पिस्तौल और पांच लेथ मशीनों सहित हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद हुए हैं. गिरफ्तार आरोपी भागलपुर से कारीगर बुलाकर 6 से 8 हजार रुपये में पिस्तौल की सप्लाई करते थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:29 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़
समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़

समस्तीपुर पुलिस को लंबे समय से इलाके में अवैध हथियार बनाने की सूचना मिल रही थी. एसटीएफ (STF) से मिले खास इनपुट के आधार पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. रविवार की रात पुलिस ने बंगरा थाना क्षेत्र के डीह सरसौना गांव में दीपक कुमार सिंह नामक व्यक्ति के घर पर अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस दबिश से वहां मौजूद लोगों को भागने का मौका नहीं मिला. घर के भीतर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई, जहाँ आधुनिक मशीनों के जरिए पिस्तौल बनाने का काम जोरों पर चल रहा था.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान डीह सरसौना के रहने वाले दीपक कुमार सिंह और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज निवासी राजेश चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि राजेश चौधरी एक पेशेवर कारीगर है, जिसे विशेष रूप से भागलपुर से हथियार बनाने के लिए बुलाया गया था. राजेश, दीपक के घर पर ही रहकर अवैध पिस्तौल तैयार करता था. वहीं, दीपक कुमार सिंह इस पूरे गोरखधंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो न केवल जगह मुहैया कराता था बल्कि तैयार हथियारों के लिए ग्राहक खोजने का काम भी करता था.

पुलिस ने मौके से न केवल तैयार हथियार बरामद किए हैं, बल्कि हथियार बनाने का पूरा कारखाना ही जब्त कर लिया है. बरामद सामानों में दो तैयार पिस्तौल, दो अर्धनिर्मित पिस्तौल, तीन मैगजीन और चार जिंदा कारतूस शामिल हैं. इसके अलावा, हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली पांच लेथ मशीनें, ड्रिल मशीन, रेती, छेनी, आरी, प्लास और कई अन्य छोटे-बड़े उपकरण भी मिले हैं. इतनी बड़ी मात्रा में मशीनों का मिलना यह दर्शाता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की योजना थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- EOU की बड़ी कार्रवाई, अधिक संपत्ति मामले में गौतम कुमार से पूछताछ

एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया कि यहाँ तैयार होने वाली एक पिस्तौल को मात्र 6 से 8 हजार रुपये में अपराधियों को बेचा जाता था. इस अवैध सौदे में कारीगर राजेश चौधरी को हर पिस्तौल पर निश्चित कमीशन मिलता था, जबकि बाकी का मुनाफा दीपक की जेब में जाता था. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इन हथियारों की सप्लाई किन-किन अपराधी गिरोहों को की गई है. एसपी ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

इनपुट- मनटुन कुमार रॉय

TAGS

Samastipur News

Trending news

EOU
EOU की बड़ी कार्रवाई, अधिक संपत्ति मामले में गौतम कुमार से पूछताछ
Samastipur News
एक साथ बुझ गए घर के 3 चिराग, समस्तीपुर की करेह नदी में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत
Tejashwi Yadav
तेजस्वी पहुंचे नवादा, विधायक विभा देवी के पुत्र अखिलेश कुमार के निधन पर जताया शोक
Munger News
मुंगेर में अवैध गिट्टी लदे 6 ट्रक और हाइवा जब्त, लगाया 55 लाख से ज्यादा का फाइन
Delhi Police
दिल्ली में ठगी, बिहार में गिरफ्तारी, एक करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा
Samastipur News
लड़की से मिलने के लिए बुलाया और फिर 5 लोगों ने काट डाला प्रेमी का गला
RJD
'10 साल में 300 मौतें, शराबबंदी बनी जानलेवा', मोतिहारी में राजद डेलिगेशन का दावा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, रिश्वतखोर अपर थानेदार अभिनंदन कुमार हुए नि
Jehanabad news
जहानाबाद में बाप-बेटी की सड़क हादसे में मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा
Bettiah Police
फंसे बाहरी चोर: नेपाल बॉर्डर पर ट्रेस हुआ लोकेशन और बेतिया पुलिस ने धर दबोचा गिरोह