समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, घर के अंदर बन रही थीं पिस्तौलें, कारीगर समेत दो गिरफ्तार

समस्तीपुर पुलिस को लंबे समय से इलाके में अवैध हथियार बनाने की सूचना मिल रही थी. एसटीएफ (STF) से मिले खास इनपुट के आधार पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. रविवार की रात पुलिस ने बंगरा थाना क्षेत्र के डीह सरसौना गांव में दीपक कुमार सिंह नामक व्यक्ति के घर पर अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस दबिश से वहां मौजूद लोगों को भागने का मौका नहीं मिला. घर के भीतर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई, जहाँ आधुनिक मशीनों के जरिए पिस्तौल बनाने का काम जोरों पर चल रहा था.

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान डीह सरसौना के रहने वाले दीपक कुमार सिंह और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज निवासी राजेश चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि राजेश चौधरी एक पेशेवर कारीगर है, जिसे विशेष रूप से भागलपुर से हथियार बनाने के लिए बुलाया गया था. राजेश, दीपक के घर पर ही रहकर अवैध पिस्तौल तैयार करता था. वहीं, दीपक कुमार सिंह इस पूरे गोरखधंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो न केवल जगह मुहैया कराता था बल्कि तैयार हथियारों के लिए ग्राहक खोजने का काम भी करता था.

पुलिस ने मौके से न केवल तैयार हथियार बरामद किए हैं, बल्कि हथियार बनाने का पूरा कारखाना ही जब्त कर लिया है. बरामद सामानों में दो तैयार पिस्तौल, दो अर्धनिर्मित पिस्तौल, तीन मैगजीन और चार जिंदा कारतूस शामिल हैं. इसके अलावा, हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली पांच लेथ मशीनें, ड्रिल मशीन, रेती, छेनी, आरी, प्लास और कई अन्य छोटे-बड़े उपकरण भी मिले हैं. इतनी बड़ी मात्रा में मशीनों का मिलना यह दर्शाता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की योजना थी.

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एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया कि यहाँ तैयार होने वाली एक पिस्तौल को मात्र 6 से 8 हजार रुपये में अपराधियों को बेचा जाता था. इस अवैध सौदे में कारीगर राजेश चौधरी को हर पिस्तौल पर निश्चित कमीशन मिलता था, जबकि बाकी का मुनाफा दीपक की जेब में जाता था. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इन हथियारों की सप्लाई किन-किन अपराधी गिरोहों को की गई है. एसपी ने बताया कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

इनपुट- मनटुन कुमार रॉय