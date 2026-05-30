बीस सूत्री की मीटिंग में शामिल होने के लिए पटना से वाया ट्रेन समस्तीपुर पहुंचे परिवहन मंत्री, कही ये बात

Bihar News: नेता, मंत्री और विधायक गंभीरतापूर्वक पेट्रोलियम पदार्थ बचाने की कोशिश करेंगे तो इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा और जनता भी इसका अनुसरण करेगी, लेकिन कई बार यह दिखावटी और फोटो सेशन कार्यक्रम बनकर रह जाता है.
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Bihar News: ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण अंतराष्ट्रीय स्तर पर पैदा हुई पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एहतियात बरतने की अपील की थी. पीएम मोदी की अपील के बाद से केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों ने पेट्रोल और डीजल के कम उपयोग का संदेश देने के लिए अपने काफिले में कटौती की थी. इसी कवायद के तहत शनिवार को बिहार के परिवहन मंत्री सह समस्तीपुर के प्रभारी मंत्री दामोदर राउत बीस सूत्री यानी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए ट्रेन से आए. पटना से समस्तीपुर तक उन्होंने ट्रेन का सफर किया.
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दानापुर-जयनगर इंटरसिटी एक्स्प्रेस से समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने पर जेडीयू विधायक अश्वमेघ देवी, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री दामोदर राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, उसका पालन करते हुए मैं ट्रेन से समस्तीपुर आया हूं.
उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डीजल, पेट्रोल और ऊर्जा क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही है, इन वजहों से बिहार सरकार के सभी मंत्रियों ने कोशिश की है कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करें.
दामोदर राउत ने कहा कि इन्हीं कारणों से हमने ट्रेन से सफर करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि समस्तीपुर में प्रभारी मंत्री के रूप में मैं पिछली बार भी आया था, लेकिन इस बार ट्रेन से सफर करने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि पटना से समस्तीपुर आने में ट्रेन से सुविधा भी है.