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समस्तीपुर मेले में हजारों की भीड़ के बीच बाइक सवार बदमाशों ने जो किया... इलाके में फैली दहशत

Samastipur News: समस्तीपुर मेले में बदमाशों ने हवा में कई राउंड गोलियां चला दी. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 17, 2026, 11:23 AM IST

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समस्तीपुर मेले में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग
समस्तीपुर मेले में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग

Samastipur News: समस्तीपुर में अपराधियों की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है. ताजा मामला हलई थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां विष्णु महायज्ञ मेले में एक मामूली विवाद के बाद भारी हंगामा मच गया. आरोप है कि बाइक पर सवार कुछ बदमाशों ने हजारों लोगों की मौजूदगी में हवा में कई राउंड गोलियां चलाकर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. इस बीच, दोनों गुटों के बीच हुई हाथापाई का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दो गुटों के बीच विवाद हाथापाई में तब्दील
यह पूरी घटना जिले के हलई थाना क्षेत्र के बाजिदपुर पंचायत स्थित लोदीपुर गांव में हुई. शनिवार (16 मई) रात को वहां चल रहे विष्णु महायज्ञ मेले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो गुटों के बीच हुआ विवाद हाथापाई में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस झड़प के दौरान एक गुट से जुड़े बाइक सवार बदमाशों ने खुलेआम हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दीं. बदमाशों ने चार से पांच राउंड गोलियां चलाईं, जिससे मेले में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. इस घटना के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हालांकि, गनीमत रही कि किसी को भी गोली नहीं लगी. 

यह भी पढ़ें: बेतिया पुलिस की बड़ी कामयाबी, कुख्यात शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला को धरा

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
मेले में हुई इस झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हलई थाना अध्यक्ष का कहना है कि मेले में झूले पर चढ़ने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट होने की घटना सामने आई है. स्थानीय लोग गोली चलने की बात बता रहे हैं. घटनास्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है. वहीं, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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