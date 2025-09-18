Samastipur News: पूर्णिया से मिली समस्तीपुर की लापता छात्राएं, तस्करी गिरोह का भंडाफोड़
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2927795
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: पूर्णिया से मिली समस्तीपुर की लापता छात्राएं, तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

Samastipur News: समस्तीपुर के अंगारघाट से लापता तीन छात्राओं को पुलिस ने पूर्णिया से सकुशल बरामद किया. मानव तस्कर गैंग उन्हें नेपाल व बंगाल बेचने की फिराक में था. लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी में दो आरोपी गिरफ्तार हुए, जबकि तीन-चार फरार हैं. पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 18, 2025, 10:36 PM IST

Trending Photos

पूर्णिया से मिली समस्तीपुर की लापता छात्राएं
पूर्णिया से मिली समस्तीपुर की लापता छात्राएं

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र से गायब हुई. तीन छात्राओं को पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से सकुशल बरामद करते हुए पुलिस ने गिरोह से जुड़े दो सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है. इस संबंध में डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अंगारघाट थाना क्षेत्र से गायब हुई तीन छात्राओं को बहला-फुसलाकर पूर्णिया ले जाया गया था. जहां से उन्हें नेपाल, बंगाल में बेचने की योजना बनाई जा रही थी. लड़की ने किसी तरह अपने परिजनों से संपर्क किया तो पुलिस ने अनुसंधान करते हुए तीन दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र कि एवं एक मुजफ्फरपुर जिला कि लड़की को पूर्णिया से बरामद किया है. बताया जाता है कि विगत 10 सितंबर को अंगारघाट थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिरनामा की तीन छात्राएं दिल्ली में नौकरी की उम्मीद में घर से भाग निकलीं.

यह भी पढ़ें: 6 महीने पहले की थी लव मैरिज, अब फांसी लगाकर दे दी जान, जानें कारण

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात एक महिला और युवक मुकेश से हुई. इन दोनों ने छात्राओं से परिचय बढ़ाकर नौकरी का झांसा दिया. इसके बाद तीनो को पहले मुजफ्फरपुर ले जाकर मेला घुमाया गया और फिर बस से पूर्णिया जिला के कप्तानपारा आदर्शनगर मुहल्ला पहुंचाया गया. वहां यह कहकर कि नौकरी मिलने में समय लगेगा, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया. करीब तीन दिन तक बंद रहने के बाद तीनो छात्राओं को एहसास हुआ कि उनका अपहरण कर लिया गया है. इसी बीच तीनों में से एक छात्रा ने किसी तरह एक मोबाइल से अपनी मां को सूचना पहुंचा दिया कि वह पूर्णिया में है. मां से मिली जानकारी पर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर पूर्णिया पुलिस की मदद से बीते मंगलवार को छापेमारी किया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने पहले दो छात्रा उसके बाद एक दलसिंह सराय व मुजफ्फरपुर कि छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान मानव तस्करी गिरोह से जुड़े दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया. उनकी पहचान मधेपुरा जिला के बभनगामा वार्ड 8 निवासी दयानन्द पासवान के पुत्र नीरज कुमार पासवान और पूर्णिया जिला के खुश्कीबाग के अमित कुमार के रूप में हुई. डीएसपी ने बताया कि छापेमारी की भनक लगते ही गिरोह कि एक महिला सहित तीन से चार आरोपी मौके से भाग निकली. भागने वालों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी मानव तस्करी की वारदात टल गई और तीनों छात्राओं की जिंदगी बच गई. 

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Samastipur News
पूर्णिया से मिली समस्तीपुर की लापता छात्राएं, तस्करी गिरोह का भंडाफोड़
Bagaha News
Bagaha News: बगहा में बाढ़ का कहर, सैलाब ने मचाई तबाही, कई घर जलमग्न
Jehanabad news
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका, शशि रंजन ने छोड़ी पार्टी
Bihar News
पटना की सड़कों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, अडानी ग्रुप से जुड़ा कनेक्शन
Jharkhand news
कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में दिखेगा असर
Bihar politics news
बिहार में भाजपा ने किया कटाक्ष, कहा-कांग्रेस के लिए 'मेवा ही संगठन' हैं
Muzaffarpur News
'कुलपति महिलाओं से करते हैं भेदभाव', विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का धरना
patna news
Patna News: पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें
Jharkhand ATS
झारखंड में आतंकी दानिश के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस की रेड, विस्फोटक पदार्थ बरामद
Bihar News
'हाइड्रोजन बम' फुस्स', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार
;