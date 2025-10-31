दुलारचंद हत्याकांड: वृंदा करात का पीएम मोदी-सीएम नीतीश पर वार, कहा- 'उनको जवाब देना चाहिए कि जंगलराज कहां है'

Bihar Chunav 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ दिन बचे हैं. जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. हालांकि मौसम के बदले मिजाज ने इनके रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. इसी क्रम में सीपीआईएम की पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व राज्य सभा सांसद वृंदा करात समस्तीपुर पहुंची. जहां उन्होंने विभूतिपुर विधानसभा से सीपीआईएम के उम्मीदवार अजय कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से पहले मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार रही है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है.

बीजेपी पर साधा निशाना

वृंदा करात ने आगे कहा कि यह सरकार बेपटरी हो चुकी है. ऐसे में बिहार को बचाने के लिए महागठबंधन खड़ी है. मुख्य सवाल है बिहार के युवाओं का, महिलाओं का और बेरोजगारी का जो, काला साया है उसे हटाने का. ये लोग बिहार में 20 साल पूर्व के आरजेडी के शासन काल को जंगलराज बता रहे हैं. लेकिन ये बिहार के वर्तमान हालात और मुद्दों पर कोई बात नहीं करते है. बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा की बीजेपी की पॉलिसी यूज एंड थ्रो की रही है. सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की जानकारी सभी को हैं. ऐसे समय में उनका ध्यान रखने, उनके साथ खड़े रहने के बजाय बीजेपी के लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं.

मोकामा हत्याकांड पर बोली वृंदा करात

एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए वृंदा करात ने कहा कि घुसपैठिए के नाम पर बिहार से रोजगार के लिए पलायन कर चुके मजदूरों महिलाओं को हटा दिया. मोकामा में हत्याकांड पर वृंदा ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश के डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जवाब तो उनको देना चाहिए कि जंगलराज कहा है.

