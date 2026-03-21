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जिस बेटे के निधन पर परिवार ने कटवाए बाल, 10 दिन बाद वह बिकता हुआ मिला, बेईमान मां की रूह कंपा देने वाली करतूत

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में एक मां ने ममता को शर्मसार कर दिया. मां नेअपने  नवजात बेटे को नानी संग मिलकर बेच दिया. इसके बाद मौत की झूठी खबर पर परिवार वालों की दी. बच्चे की मौत पर  परिवार के लोगों ने बाल भी कटवा लिया. वहीं, इसके बाद मामले का खुलासा हो गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:40 PM IST

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मां ने नवजात बेटे को नानी संग मिलकर बेच दिया (Photo-AI)
मां ने नवजात बेटे को नानी संग मिलकर बेच दिया (Photo-AI)

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. आरोप है कि एक महिला ने अपनी मां (बच्चे की नानी) के साथ मिलकर अपने ही नवजात बेटे को जन्म के तुरंत बाद बेच दिया और ससुराल वालों को बच्चे की मौत होने की झूठी सूचना दे दी. इस झूठी खबर पर परिवार में शोक छा गया. लोगों ने परंपरा के अनुसार बाल कटवाकर शोक भी जताया. बाद में मामला खुलने पर समाज के दबाव में करीब 10 दिन बाद नवजात को वापस लाया गया.

जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी की रात प्रसव पीड़ा होने पर महिला आशा कार्यकर्ता के साथ विभूतिपुर सीएचसी में भर्ती हुई, जहां 1 मार्च को उसने पुत्र को जन्म दिया. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ थे. प्रसव के बाद महिला ने ससुराल नहीं जाकर मायके जाने की जिद की. आशा कार्यकर्ता ने एंबुलेंस से जाने की सलाह दी, लेकिन महिला टोटो से जाने की बात कहकर निकल गई. 

आरोप है कि सीएचसी से निकलने के बाद रास्ते में ही नवजात को बेच दिया गया. शाम में परिजनों को फोन कर बच्चे की मौत की सूचना दे दी गई. सूचना मिलते ही घर में मातम छा गया. 2 मार्च को होलिका दहन के दिन दियाद के करीब डेढ़-दो दर्जन लोगों ने बाल कटवाकर शोक प्रकट किया. बच्चे की दादी ने आरोप लगाया कि जब वे रो रही थीं, तो बच्चे की नानी ने कहा कि ज्यादा चिंता करने से क्या होगा, जहां से आया था वहीं चला गया. 

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कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा फैलने लगी कि बच्चा मरा नहीं बल्कि बेचा गया है. 4 मार्च को होली के दिन समाज के लोग महिला के मायके पहुंचे और बच्चे को दफनाने का स्थान या कोई प्रमाण दिखाने को कहा. लोगों के दबाव के बाद महिला ने बच्चा वापस लाने की बात कही. इसके बाद करीब 10-11 मार्च को नवजात को वापस लाकर मां के पास दे दिया गया.

घटना को लेकर दादी, पिता, चाचा और अन्य परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी दी. पिता ने बताया कि वह परदेस में मजदूरी करता है और उसे घटना की जानकारी बाद में मिली. ग्रामीणों में चर्चा है कि गर्भावस्था के दौरान समस्तीपुर में अल्ट्रासाउंड कराकर लिंग की जांच कराई गई थी और लड़का होने की जानकारी के बाद पहले से ही सौदा तय कर लिया गया था. 

यह भी चर्चा है कि करीब दो से ढाई लाख रुपये में किसी मुस्लिम के हाथों में बच्चा को बेचा गया था और खरीदने वाला व्यक्ति विभूतिपुर थाना क्षेत्र का ही बताया जा रहा है. जब घटना की जानकारी को लेकर महिला के मायके मीडिया पहुंचा, तो नवजात बच्चे को मौसी की गोद में देखा गया. रिपोर्टर को देखते ही परिवार के लोग घबरा गए और बच्चा को अपने किसी रिश्तेदार के यहां रखने की बातें कहते हुए मामला दबाने की बात कहने लगे. हालांकि, इस मामले में कहीं भी कोई शिकायत नहीं की गई है.

इस संबंध में विभूतिपुर सीएचसी प्रभारी डॉ. धीरज कुमार ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है. ‌सीएचसी से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. रास्ते में हुआ होगा, लेकिन यह गलत हुआ है.

रिपोर्ट: मनटुन राय

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