'बिहार में 3 महीने में 3000 मर्डर', सांसद पप्पू यादव की सम्राट चौधरी को खुली चेतावनी- 'छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'

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समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बंगराहा गांव के अपहृत 16 साल के ईशांत उर्फ छोटू का 29 दिन बाद मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र से गड्ढे से शव बरामद मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर आयोजित जन आक्रोश सभा में शिरकत करने सांसद पप्पू यादव पहुंचे. यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और हाफ एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल सकता है. इस सरकार में गरीब मारा जा रहा है, जाति के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है. इस सरकार में माफिया, नेता, अपराधी और अधिकारी को बचाया जा सकता है. जाति का नंगा खेल खेलकर नफरत पैदा किया जा सकता है. बांटा जा सकता है, न्याय की उम्मीद नहीं किया जा सकता है.
सासंद पप्पू यादव ने ईशांत को न्याय दिलाने को लेकर आयोजित जनसभा में आए लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने संघर्ष का एक बिगुल समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से फूंका है. इस बिहार के गरीब और आम आदमी किसी भी जात का सर्वहारा की रक्षा कोई कर सकता है, तो वो विरासत कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव की विरासत से पप्पू यादव ही कर सकता है कोई और नहीं.
पप्पू यादव ने बिना नाम लिए हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठकर आप जाति का उन्माद भड़काइएगा, नफरत के बीज बो रहे हैं. आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सबकी सरकार है. क्या पहले आप कहीं ओर नहीं थे. आज बीजेपी में 80 प्रतिशत नेता कांग्रेस के हैं.
उन्होंने कहा कि सीधा कहता हूं तीन महीने के अंदर बिहार में तीन हजार से अधिक हत्या, बालात्कार और मॉब लिंचिंग कि घटना घटी है. एसपी, डीएसपी सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं. पप्पू यादव ने कहा कि जाति के नाम पर लगातार नफरत फैलाने और जाति पूछकर हमला हो रहा है. इसी समाज को यादवों ने ही ताकत दिया है. हमको छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरा झंडा से ही मुख्यमंत्री जी जन्म लिए हैं उनसे अपेक्षा नहीं थी कि जाति देखकर कोई काम करेंगे.