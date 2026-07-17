'बिहार में 3 महीने में 3000 मर्डर', सांसद पप्पू यादव की सम्राट चौधरी को खुली चेतावनी- 'छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'

समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बंगराहा गांव के अपहृत 16 साल के ईशांत उर्फ छोटू का 29 दिन बाद मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र से गड्ढे से शव बरामद मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर आयोजित जन आक्रोश सभा में शिरकत करने सांसद पप्पू यादव पहुंचे. यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और हाफ एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल सकता है. इस सरकार में गरीब मारा जा रहा है, जाति के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है. इस सरकार में माफिया, नेता, अपराधी और अधिकारी को बचाया जा सकता है. जाति का नंगा खेल खेलकर नफरत पैदा किया जा सकता है. बांटा जा सकता है, न्याय की उम्मीद नहीं किया जा सकता है.