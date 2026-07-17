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'बिहार में 3 महीने में 3000 मर्डर', सांसद पप्पू यादव की सम्राट चौधरी को खुली चेतावनी- 'छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'

MP Pappu Yadav: सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध और हाफ एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी को न्याय नहीं मिल सकता है. इस सरकार में गरीब मारा जा रहा है, जाति के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है. इस सरकार में माफिया, नेता, अपराधी और अधिकारी को बचाया जा सकता है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jul 17, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:10 PM IST
'बिहार में 3 महीने में 3000 मर्डर', सांसद पप्पू यादव की सम्राट चौधरी को खुली चेतावनी- 'छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं'
Image Credit: (Z News) सांसद पप्पू यादव की सम्राट चौधरी को खुली चेतावनी- &#039;छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं&#039;Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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