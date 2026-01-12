Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3072331
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

'मुस्लिम-ईसाई रह सकते हैं, पर हिंदू ही सेक्युलर क्यों?' सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल

MP Shambhavi Choudhary on Congress: सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत ही खूबसूरत धर्म है, जीने का ढंग है, और जीने का अपना एक अलग तरीका है. हिंदू और हिंदुत्व पर कुछ भी कहना अपराध है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Jan 12, 2026, 10:02 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस का इतिहास हिन्दू धर्म का विरोध करना: शांभवी चौधरी (File Photo)
कांग्रेस का इतिहास हिन्दू धर्म का विरोध करना: शांभवी चौधरी (File Photo)

MP Shambhavi Choudhary: लोजपा (रामविलास) से सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, जिसमें उसके नेता आए दिन हिंदू और हिंदुत्व को निशाना बनाते हैं. सांसद शांभवी चौधरी ने मणिशंकर अय्यर के बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि उनके बयान की जितनी निंदा की जाए कम है. मैं इसकी पूरजोर तरीके से निंदा करती हूं.

उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वह हमेशा से हिंदू धर्म के विरोध में रहती है. यह कांग्रेस पार्टी का ही विचार था कि इस देश में क्रिश्चियन रह सकता है, मुस्लिम रह सकता है, लेकिन हिंदू को सेक्युलर होना पड़ता है. कांग्रेस पार्टी की हिंदू धर्म के प्रति जो सोच है, उसके प्रतिनिधि और नेता इसे उजागर करते रहते हैं और साल-दर-साल अनाप-शनाप बयान देते हैं.

जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव की ओर से हाल ही में लालू यादव और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई. जब इस पर शांभवी चौधरी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि जहां तक भारत रत्न देने की बात है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. निश्चित तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो बिहार की बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए. हालांकि, भारत रत्न किसे देना है, यह सरकार का विशेष अधिकार है. सरकार इस पर विचार करेगी. जो भी निष्कर्ष निकलेगा, तभी कुछ हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि हाल ही में जदयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की. जब इस बारे में तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी सहमति दी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत रत्न देना है तो पहले उनके पिता और राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: VIDEO: सांसद पप्पू यादव का बड़ा कदम, दान किया अपना खून

TAGS

MP Shambhavi ChoudharycongressBihar News

Trending news

Jharkhand news
कौन संभालेगा झारखंड बीजेपी की कमान? 13 जनवरी को नए अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव
Transport Minister
निजी गाड़ी को कमर्शियल बनाना सुपर ईजी, परिवहन विभाग की नई स्कीम
Makar sankranti
एक तरफ तेज प्रताप का शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ कांग्रेस में बड़ी फूट की आहट
minister ashok choudhary
बिहार के गांव की सड़कें होंगी डबल लेन, मंत्री अशोक चौधरी ने ये कही बात
Bihar government
अब बिहार में बनेगा चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, किसान भाइयों को मालामाल करने की आयी योजना
Maharani Kamsundari Devi death
महारानी कामसुंदरी देवी पंचतत्व में विलीन, चिता के सामने ही राजपरिवार में जमकर मारपीट
Ghatshila Accident
बुरुडीह डैम पर बोलेरो ने 8 लोगों को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी गाड़ी
Muzaffarpur News
लव मैरिज से नाराज थे लड़की के घरवाले,घर में घुसे और उजाड़ दिया अपनी ही बेटी का सुहाग
RJD MP Surendra Yadav
'AI वीडियो...', यादवों को गाली देने के वायरल वीडियो पर राजद सांसद सुरेंद्र की सफाई
Bihar News
Z Bihar का बड़ा असर: रामनगर में खत्म हुआ बंदरों का आतंक, वन विभाग ने किया रेस्क्यू