'मुस्लिम-ईसाई रह सकते हैं, पर हिंदू ही सेक्युलर क्यों?' सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल

MP Shambhavi Choudhary on Congress: सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म बहुत ही खूबसूरत धर्म है, जीने का ढंग है, और जीने का अपना एक अलग तरीका है. हिंदू और हिंदुत्व पर कुछ भी कहना अपराध है.
Trending Photos
MP Shambhavi Choudhary: लोजपा (रामविलास) से सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, जिसमें उसके नेता आए दिन हिंदू और हिंदुत्व को निशाना बनाते हैं. सांसद शांभवी चौधरी ने मणिशंकर अय्यर के बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि उनके बयान की जितनी निंदा की जाए कम है. मैं इसकी पूरजोर तरीके से निंदा करती हूं.
उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि वह हमेशा से हिंदू धर्म के विरोध में रहती है. यह कांग्रेस पार्टी का ही विचार था कि इस देश में क्रिश्चियन रह सकता है, मुस्लिम रह सकता है, लेकिन हिंदू को सेक्युलर होना पड़ता है. कांग्रेस पार्टी की हिंदू धर्म के प्रति जो सोच है, उसके प्रतिनिधि और नेता इसे उजागर करते रहते हैं और साल-दर-साल अनाप-शनाप बयान देते हैं.
जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव की ओर से हाल ही में लालू यादव और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई. जब इस पर शांभवी चौधरी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि जहां तक भारत रत्न देने की बात है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. निश्चित तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो बिहार की बेटी होने के नाते मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए. हालांकि, भारत रत्न किसे देना है, यह सरकार का विशेष अधिकार है. सरकार इस पर विचार करेगी. जो भी निष्कर्ष निकलेगा, तभी कुछ हो सकता है.
बता दें कि हाल ही में जदयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की. जब इस बारे में तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने भी सहमति दी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत रत्न देना है तो पहले उनके पिता और राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव को देना चाहिए.
इनपुट: आईएएनएस
यह भी पढ़ें: VIDEO: सांसद पप्पू यादव का बड़ा कदम, दान किया अपना खून