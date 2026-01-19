Advertisement
'सरकार को चैन से बैठने नहीं दूंगा', बढ़ते अपराध को लेकर मुकेश सहनी ने खोला मोर्चा

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने समस्तीपुर का दौरा कर भाजपा नेता रूपक सहनी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. मुकेश सहनी ने पटना में नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:32 PM IST

मुकेश सहनी का समस्तीपुर में शक्ति प्रदर्शन (फाइल फोटो)
विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी सोमवार को समस्तीपुर पहुंचे. उन्होंने जिले में बढ़ते अपराध ग्राफ और हाल ही में हुई बड़ी वारदातों को लेकर प्रदेश की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला. मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया कि वे सरकार की नाकामियों पर चुप नहीं बैठेंगे. मुकेश सहनी ने समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने खानपुर क्षेत्र में हुई भाजपा नेता रूपक सहनी की हत्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. मुकेश सहनी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. उन्होंने एसपी से मांग की कि फरार अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में 'स्पीडी ट्रायल' चलाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए. एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही सफलता मिलेगी.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने पटना में नीट (NEET) की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने इस घटना को पूरे बिहार के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्राचार किया है. मुकेश सहनी ने सवाल उठाया कि जब राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो राज्य के अन्य हिस्सों की स्थिति क्या होगी? उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि बेटियों को सुरक्षा और न्याय नहीं मिला, तो वे चुप नहीं बैठेंगे.

ये भी पढ़ें- Patna News: पीड़िता की मां का खुलासा, कहा-बेटी ने इशारों में की थी दरिंदगी की पुष्टि

Add Zee News as a Preferred Source

मुकेश सहनी ने बिहार की वर्तमान कानून-व्यवस्था को बेलगाम करार दिया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के दोबारा गठन के बाद से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. मुकेश सहनी ने कड़े शब्दों में कहा, "मैं सरकार के किसी भी गलत काम में साझीदार नहीं बनूंगा और न ही प्रशासन को चैन से बैठने दूंगा." उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम कसने के बजाय अन्य कार्यों में व्यस्त है, जिसका खामियाजा निर्दोष नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.

