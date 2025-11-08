'चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी -अमित शाह से करें सवाल', सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में VVPAT पर्चियां मिलने पर बोले मुकेश सहनी

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर के सरायरंजन में शनिवार (8 नवंबर) को सड़क किनारे हजारों की संख्या में VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. इस पर VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है. सरायरंजन किन का क्षेत्र है, विजय चौधरी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी है और सरकार में पावरफुल व्यक्ति है. निश्चित तौर पर अगर गड़बड़ी दिख रही है तो गड़बड़ी है और कई जगहों पर भी गड़बड़ी हो सकती है. इस पर चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है. इस पर पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल कीजिए. हम लोग पहले से ही कह रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में पूरे बिहार में घूम-घूम कर बोला है कि ये लोग वोट चोरी करने का काम करते हैं.

'तीन से चार-चार कार्यक्रम रद्द'

मुकेश सहनी ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर भी बीजेपी NDA के लोग 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, पहले उन लोगों को भेजा जा रहा है. महागठबंधन के जो लोग होते हैं उनको दो-दो घंटा एयरपोर्ट पर बिठाया जाता है ताकि उनका कार्यक्रम रद्द कराया जाए. आज भी तीन से चार-चार कार्यक्रम रद्द हुआ है. यह लोग 2 से 3 घंटा बैठा कर विपक्ष को परेशान कर रहे हैं. हर चीज पीएम मोदी ने कंट्रोल में ले लिया है. इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है. लोकतंत्र में जनता के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा, पैसा देकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं. हम लोग केवल लड़ेंगे और उसके अलावा क्या कर सकते हैं.

PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर पलटवार

PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं और 11 साल से देश में प्रधानमंत्री है. बिहार में कितने फैक्ट्री लगे? उस पर उनको चर्चा करना चाहिए. अब यह कट्टा, बंदूक और पिस्टल इन सब की बात करेंगे तो कभी मछली पकड़ने, मंगलसूत्र, गाय-भैंस पर बात करेंगे फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे? विजय सिन्हा अपने गार्ड को कह रहे हैं कि जनता को मार दो गोली. ये लोग 5 साल सत्ता में रहकर काम नहीं करते, उसके बाद जनता के पास जाते हैं. जिसपर नाराज होकर जनता अगर गोबर से स्वागत करें या कुछ बोल दें तो वो चाहते हैं कि उस जगह पर जनता को मारके खत्म कर दे और अकेले राज करें.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

