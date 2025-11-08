Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994119
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

'चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी-अमित शाह से करें सवाल', सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में VVPAT पर्चियां मिलने पर बोले मुकेश सहनी

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र स्थित KSR कॉलेज के पास भारी संख्या में VVPAT से निकलने वाली पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. इस पर मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने चुनाव आयोग से जांच करने की मांग की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 08:00 PM IST

Trending Photos

'चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी -अमित शाह से करें सवाल', सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में VVPAT पर्चियां मिलने पर बोले मुकेश सहनी
'चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी -अमित शाह से करें सवाल', सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में VVPAT पर्चियां मिलने पर बोले मुकेश सहनी

Bihar Chunav 2025: समस्तीपुर के सरायरंजन में शनिवार (8 नवंबर) को सड़क किनारे हजारों की संख्या में VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिलीं. इस पर VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है. सरायरंजन किन का क्षेत्र है, विजय चौधरी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी है और सरकार में पावरफुल व्यक्ति है. निश्चित तौर पर अगर गड़बड़ी दिख रही है तो गड़बड़ी है और कई जगहों पर भी गड़बड़ी हो सकती है. इस पर चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है. इस पर पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल कीजिए. हम लोग पहले से ही कह रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा में पूरे बिहार में घूम-घूम कर बोला है कि ये लोग वोट चोरी करने का काम करते हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'तीन से चार-चार कार्यक्रम रद्द'
मुकेश सहनी ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर भी बीजेपी NDA के लोग 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, पहले उन लोगों को भेजा जा रहा है. महागठबंधन के जो लोग होते हैं उनको दो-दो घंटा एयरपोर्ट पर बिठाया जाता है ताकि उनका कार्यक्रम रद्द कराया जाए. आज भी तीन से चार-चार कार्यक्रम रद्द हुआ है. यह लोग 2 से 3 घंटा बैठा कर विपक्ष को परेशान कर रहे हैं. हर चीज पीएम मोदी ने कंट्रोल में ले लिया है. इस देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है. लोकतंत्र में जनता के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा, पैसा देकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं. हम लोग केवल लड़ेंगे और उसके अलावा क्या कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर पलटवार
PM मोदी के कट्टा वाले बयान पर मुकेश सहनी ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं और 11 साल से देश में प्रधानमंत्री है. बिहार में कितने फैक्ट्री लगे? उस पर उनको चर्चा करना चाहिए. अब यह कट्टा, बंदूक और पिस्टल इन सब की बात करेंगे तो कभी मछली पकड़ने, मंगलसूत्र, गाय-भैंस पर बात करेंगे फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे? विजय सिन्हा अपने गार्ड को कह रहे हैं कि जनता को मार दो गोली. ये लोग 5 साल सत्ता में रहकर काम नहीं करते, उसके बाद जनता के पास जाते हैं. जिसपर नाराज होकर जनता अगर गोबर से स्वागत करें या कुछ बोल दें तो वो चाहते हैं कि उस जगह पर जनता को मारके खत्म कर दे और अकेले राज करें.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Mukesh Sahani

Trending news

bihar chunav 2025
चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी-अमित शाह से करें सवाल: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
जब CM चुनने की बात आएगी तो भाजपा गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी को आगे करेगी: रफीक खान
bihar chunav 2025
“तेजस्वी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन किस चीज का?”, जीतन राम मांझी का तगड़ा प्रहार
buzurg dampatti
नालंदा में भूख से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत! घर के अंदर मिला शव
CM Nitish
'अफवाहों पर न दें ध्यान', सीएम नीतीश कुमार ने मंच से महिलाओं को दिया बड़ा मैसेज
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, साजिश नाकाम!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: बगहा में मुकेश सहनी-कन्हैया कुमार का रोड शो रद्द
bihar chunav 2025
पूर्णिया में गरजे दिलीप जायसवाल, कहा-नीतीश ने जो किया, तेजस्वी से देखा नहीं जा रहा
bihar chunav 2025
राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का तगड़ा जवाब; बोले, बिहार में वोट चोरी नहीं है मुद्दा
bihar chunav 2025
कट्टा की बात करते हैं, लेकिन हम कलम की बात करेंगे: मुकेश सहनी