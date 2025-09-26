गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला समस्तीपुर, 3 बार के मुखिया को भूना, मर्डर केस में था मुख्य आरोपी

Samastipur News: समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने उजियारपुर थाना क्षेत्र के करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी. मुखिया की हत्या के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है. बताया जा रहा है कि मृतक मुखिया पिछले महीने उजियारपुर में हुए विक्रम गिरी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी था.

विक्रम गिरी हत्याकांड मामले में वह फरार चल रहा था. गुरुवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इधर, घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर पुलिस और डीएसपी दलसिंह सराय मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने घटनास्थल से चार खोखा भी बरामद किया है.

मुखिया मनोरंजन गिरी के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज था. हत्या की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. मनोरंजन गिरी की क्षेत्र में दबंग वाली छवि थी. मुखिया मनोरंजन गिरी पिछले तीन टर्म से लगातार करिहारा पंचायत के मुखिया पद पर था.

घटना के सम्बंध में एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि करिहारा पंचायत के मुखिया की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस को कुछ इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. कुछ दिन पूर्व इसी थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या मामले में अभियुक्त थे. उसे मामले में उन्हें धमकी की दी गई थी. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय

