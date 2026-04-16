Nari Shakti Vandan Adhiniyam: 'महिलाएं अब साइलेंट वोटर नहीं, लॉ मेकर्स बनेंगी', लोकसभा में शांभवी चौधरी ने विपक्ष को घेरा

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: समस्तीपुर से सांसद शाभंवी चौधरी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पर गुरुवार (16 अप्रैल) लोकसभा में कहा कि चिराग पासवान जी ने बिना किसी लीगल एनफोर्समेंट के अपनी पार्टी में 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया और सभी जीतकर पहुंचे हैं. जिस घर में नारी को पूजा जाता है, वहां सुख शांति का वास होता है. यह केवल बिल नहीं है, केवल एक संशोधन नहीं, सदियों से चली आ रही बंदिशों को और रूढ़ियों को तोड़ने का ऐलान है. हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वीमेन लेड डेवलपमेंट क्या होता है. दो दिन पहले हमने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती मनाई थी. संविधान लागू होते ही उन्होंने महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था. इस संशोधन के जरिए हम महिलाओं को सोशल जस्टिस मुहैया कराने का काम करेंगे.

शांभवी चौधरी ने आगे कहा कि हम बिहार की धरती से आते हैं. वहां की महिलाओं ने अपने हुनर से पूरी दुनिया में अपना मान बढ़ाया है. चाहे शारदा सिन्हा जी हों. चिराग पासवान जी हमेशा बिहार पहले और बिहारी पहले की बात कहते हैं. पूरे देश में पहली बार बिहार सरकार ने 2006 में पंचायतों में 50 प्रतिशत, 2007 में अर्बन लोकल बॉडीज में ऐसा उन्होंने किया और 2016 में सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया था. दूसरी ओर, बिहार में एक ऐसे नेता हैं, जिनके एक सांसद ने महिला आरक्षण की कॉपी फाड़कर फेंक दिया था. विपक्ष भले ही एक महिला प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया. 2010 में राज्यसभा से पास होने के बाद भी और विपक्ष का साथ होने के बाद भी इसे पारित नहीं होने दिया गया था.

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में कितनी महिला विधायक है, सबसे अधिक विधायक कब चुनकर आई थीं?

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि महिला आरक्षण के साथ ही परिसीमन का जो कानून आ रहा है, उससे गुड गवर्नेंस होगा. हमारे लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर होते हैं. परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 800 से अधिक हो जाएंगी. प्रशासनिक तौर पर भी काम बेहतर होगा. सांसद जनता के प्रति और अधिक ज्यादा तन्मयता से काम करेंगे. डिलिमिटेशन एक बहाना है और सच बात यह है कि विपक्ष इसकी आड़ में महिला आरक्षण को रोकने की कोशिश की जा रही है. महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, अब उन्हें लॉ मेकर्स कहा जाएगा. हमारी माताओं बहनों ने लाइन में लगकर कई सरकारें बनाई हैं, अब वे खुद अपने लिए सरकार बनाएंगी.