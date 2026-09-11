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'किलर लुक' वाली लेडी शराब तस्कर नेहा फिर चर्चा में: अब जेल से बाहर आने की बेताब, जीजा ईशान के साथ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

समस्तीपुर में ट्रेन की एसी फर्स्ट कोच में शराबी के साथ गिरफ्तार नेहा झा ने अपनी बेल के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है. वहीं, नेहा के साथ गिरफ्तार उसके जीजा ईशान में भी जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. अब इस पर सुनवाई 19 सितंबर, 2026 को होगी.

Written ByShailendra
Published: Sep 11, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:37 PM IST
'किलर लुक' वाली लेडी शराब तस्कर नेहा फिर चर्चा में: अब जेल से बाहर आने की बेताब, जीजा ईशान के साथ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
Image Credit: ग्लैमरस लुक से चर्चा में आई शराब तस्कर नेहा (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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