'किलर लुक' वाली लेडी शराब तस्कर नेहा फिर चर्चा में: अब जेल से बाहर आने की बेताब, जीजा ईशान के साथ खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

वहीं, रेलवे स्टेशन पर इस कार्रवाई का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे पुलिस की टीम ट्रेन के अंदर जांच कर रही है और नेहा के चेहरे का हावभाव बदल रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नेहा झा के वीडियो पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फिर क्या...सोशल मीडिया पर नेहा झा के पुराने पोस्ट तेज से वायरल होने लगे. हालांकि, इस बीच नेहा झा के जेल से बाहर आने के भी बहुत सारे पोस्ट शेयर किए जाने लगे. हालांकि, नेहा के जेल से बाहर जाने की खबर पूरी तरह से भ्रामक है. वह अभी जेल में बंद हैं. जो भी पोस्ट सोशल मीडिया से जुड़े शेयर किए हैं, उसकी पुष्टि नहीं हुई है.