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नेपाल में बाढ़ का असर से समस्तीपुर रेल मंडल अलर्ट, चंपारण में ट्रैक-पुलों की निगरानी बढ़ी

Samastipur Railway Division: नेपाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर की निगरानी बढ़ा दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 28, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:45 AM IST
नेपाल में बाढ़ का असर से समस्तीपुर रेल मंडल अलर्ट, चंपारण में ट्रैक-पुलों की निगरानी बढ़ी
Image Credit: नेपाल में बाढ़ का असर से समस्तीपुर रेल मंडल अलर्ट

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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