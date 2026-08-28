/नेपाल में बाढ़ का असर से समस्तीपुर रेल मंडल अलर्ट, चंपारण में ट्रैक-पुलों की निगरानी बढ़ी

Samastipur Railway Division: नेपाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में सतर्कता बढ़ा दी गई है. समस्तीपुर मंडल नेपाल से सटा हुआ है. नेपाल से आने वाले पानी के कारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती इलाकों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है. इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रैक, पुल-पुलिया और आसपास के जलस्तर की निगरानी तेज कर दी है. दोनों चंपारण जिले समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं.