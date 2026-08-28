/नेपाल में बाढ़ का असर से समस्तीपुर रेल मंडल अलर्ट, चंपारण में ट्रैक-पुलों की निगरानी बढ़ी

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Samastipur Railway Division: नेपाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में सतर्कता बढ़ा दी गई है. समस्तीपुर मंडल नेपाल से सटा हुआ है. नेपाल से आने वाले पानी के कारण पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती इलाकों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है. इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रैक, पुल-पुलिया और आसपास के जलस्तर की निगरानी तेज कर दी है. दोनों चंपारण जिले समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं.
समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने दोनों चंपारण जिलों के प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. साथ ही बाढ़ की स्थिति की जानकारी के लिए राज्य के बाढ़ नियंत्रण निदेशक के लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है. रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है.
ट्रैकमैन के साथ पुलों की निगरानी करने वाले कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा गया है. रेल प्रशासन ने निर्देश दिया है कि किसी भी रेलखंड पर पानी बढ़ने या ट्रैक की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिलते ही वहां ट्रेनों का परिचालन तत्काल रोक दिया जाए. जलस्तर में होने वाले बदलाव की सूचना जल्द से जल्द रेल अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है.
रेल प्रशासन के मुताबिक, बाढ़ की स्थिति में रेलवे ट्रैक और पुलों की सुरक्षा के साथ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी तरह का खतरा सामने आने पर ट्रेनों का परिचालन नियंत्रित या अस्थायी रूप से रोका जा सकता है. रेलवे का उद्देश्य संभावित बाढ़ के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकना और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है.