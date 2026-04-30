ममता बनर्जी पर बरसे नित्यानंद राय, बोले- बंगाल में पहले लोकतंत्र की हत्या हुई थी, अब जनता ने निडर होकर दिया है वोट

समस्तीपुर: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल चुनाव और ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल में अब बदलाव की लहर है और बीजेपी वहां पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है. नित्यानंद राय यहां पूर्व एमएलसी हरिनारायण चौधरी की पांचवीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए थे. इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूषण चौधरी और बीजेपी विधायक वीरेंद्र पासवान भी मौजूद रहे.

नित्यानंद राय ने सबसे पहले स्वर्गीय हरिनारायण चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरिनारायण चौधरी की सादगी और उनके अच्छे विचारों का असर समाज पर आज भी दिखता है. उनकी पांचवीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस सभा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता अपने प्रिय नेता को याद करने के लिए जुटे थे.

पश्चिम बंगाल के चुनावों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां बीजेपी की सरकार बनना तय है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बंगाल के हर वर्ग ने भरोसा जताया है. चाहे युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों या मजदूर, सभी ने बीजेपी के 'सबका साथ-सबका विकास' के मंत्र को स्वीकार किया है. यही कारण है कि इस बार बंगाल के मतदाता भारी मतों से बीजेपी को जिताने वाले हैं.

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ममता बनर्जी के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि वहां लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में टीएमसी के गुंडों ने मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोका था और कई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी. मंत्री ने यहां तक कहा कि बंगाल में बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया गया, कोहराम मचाया गया और मां-बहनों के साथ भी गलत व्यवहार हुआ.

नित्यानंद राय ने इस बार के मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल में निष्पक्ष और निर्भीक मतदान सुनिश्चित कराया है. आयोग की सख्ती की वजह से ही लोग बिना किसी डर के वोट डालने घर से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार बने. उनके अनुसार, पिछली बार की तरह इस बार गुंडागर्दी नहीं चल पाई और लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी है.

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नित्यानंद राय के इस दौरे से समस्तीपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया. मंत्री ने अंत में फिर दोहराया कि बीजेपी शांति और विकास चाहती है, जबकि विपक्षी दलों ने केवल हिंसा का सहारा लिया है. उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के 'अत्याचारी शासन' को खत्म कर विकास की नई शुरुआत करेगी. इस श्रद्धांजलि सभा के बहाने उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में बीजेपी और भी मजबूती से उभरेगी.