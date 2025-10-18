Advertisement
Samastipur News: रोसड़ा सीट से CPI उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द , कांग्रेस-CPI की आपसी लड़ाई का हुआ अंत!

Rosra Vidhan Sabha Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रोसड़ा विधानसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान का नामांकन तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया. उम्मीदवार का कहना है कि उन्होंने समय पर सभी दस्तावेज जमा किए थे, फिर भी उनका फॉर्म साजिश के तहत अस्वीकृत किया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:38 PM IST

रोसड़ा सीट से CPI उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान
रोसड़ा सीट से CPI उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान

Nomination of CPI candidate Laxman Paswan Cancelled: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में समस्तीपुर जिले की रोसड़ा विधानसभा सीट से एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. बुधवार को हुए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सीपीआई (CPI) प्रत्याशी लक्ष्मण पासवान का नामांकन रद्द कर दिया गया. निर्वाचन पदाधिकारी ने तकनीकी त्रुटि का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है. बताया गया कि उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म में प्रपत्र 26 (affidavit form) से संबंधित दस्तावेजों में गलती पाई गई थी.

महागठबंधन में दो दलों ने भरा था नामांकन
रोसड़ा सीट अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित है. इस सीट से महागठबंधन के दो घटक दल—कांग्रेस और सीपीआई—दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे. इससे पहले कांग्रेस और सीपीआई के बीच इस सीट को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी. सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान को 16 अक्टूबर को पार्टी की ओर से सिंबल (चुनाव चिन्ह) मिला था और उन्होंने 17 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था.

लक्ष्मण पासवान ने कहा- साजिश के तहत रद्द कराया गया नामांकन
नामांकन रद्द होने के बाद लक्ष्मण पासवान ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें बताया कि उनके फॉर्म में त्रुटि है और 11 बजे तक सुधार कर फॉर्म जमा करने को कहा गया था. उन्होंने बताया कि उन्होंने समय से पहले ही सुधारित फॉर्म जमा कर दिया था, लेकिन बाद में यह कहकर नामांकन रद्द कर दिया गया कि फॉर्म में अभी भी गलती है. लक्ष्मण पासवान ने कहा, “मैंने सभी कागजात समय से पहले जमा कर दिए थे. फिर भी मेरे फॉर्म को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि केवल दो पन्नों में सुधार किया गया है. मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है ताकि सीपीआई को कमजोर किया जा सके.”

सीपीआई जिला सचिव ने भी लगाए गंभीर आरोप
सीपीआई के जिला सचिव सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना ने भी निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बताया कि वे स्वयं एक प्रस्तावक के रूप में नामांकन स्थल पर मौजूद थे. उनके अनुसार, “नामांकन फॉर्म में केवल दो जगह मामूली त्रुटियां थीं, जिन्हें सुधारकर दोबारा जमा कर दिया गया था. इसके बावजूद नामांकन खारिज कर दिया गया. यह कदम जानबूझकर सीपीआई उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करने के लिए उठाया गया है.” उन्होंने इसे “राजनीतिक साजिश” करार देते हुए कहा कि पार्टी इस निर्णय के खिलाफ उचित कदम उठाएगी और निर्वाचन आयोग से शिकायत भी दर्ज करेगी.

रोसड़ा में महागठबंधन की स्थिति पर असर
लक्ष्मण पासवान के नामांकन रद्द होने से रोसड़ा सीट पर महागठबंधन की स्थिति कमजोर मानी जा रही है. कांग्रेस पहले ही इस सीट से उम्मीदवार उतार चुकी है, जिससे गठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी. अब सीपीआई के बाहर होने से कांग्रेस को कुछ हद तक लाभ मिल सकता है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखा जा रहा है. स्थानीय राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लक्ष्मण पासवान की अच्छी पकड़ दलित और मजदूर तबके में थी. उनके बाहर होने से इस वर्ग के वोटों पर असर पड़ सकता है.

निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा- नियमों के तहत हुई कार्रवाई
वहीं निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी नामांकन पत्रों की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है. किसी भी उम्मीदवार के साथ भेदभाव नहीं हुआ. जिन नामांकनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी या गलत जानकारी पाई गई, उन्हें नियमानुसार अस्वीकृत किया गया. अधिकारी ने कहा कि यह पूरी तरह से तकनीकी मामला है, इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक दखल नहीं हुई.

लक्ष्मण पासवान के समर्थकों में नाराजगी
नामांकन रद्द होने के बाद सीपीआई समर्थकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली. कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग के स्तर पर पुनर्विचार योग्य है. समर्थकों का कहना है कि लक्ष्मण पासवान को जानबूझकर मैदान से बाहर किया गया ताकि दूसरे दल को फायदा हो सके. अब सीपीआई की जिला इकाई आगे की रणनीति तय करेगी.

