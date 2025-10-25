चिकन पार्टी...फिर लड़ाई और 200 रु. के लिए पंचायत बुलाई, बढ़ा विवाद तो NRI को मार दी गोली

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र में दौ सौ रुपए के विवाद में एनआरआई को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया. एनआरआई युवक इथोपिया में पाइप फैक्ट्री में काम करता है और दीवाली में घर आया था. जख्मी हालत में उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो इलाजरत है. जख्मी युवक की पहचान पूसा थाना क्षेत्र निवासी श्याम कुमार के रूप में हुई है.

इस संबंध में सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि मल्लिकोर गांव में पंचायत के बाद गोली मारी गई है. घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया गया है. वही घटना के बाद गोली मारने वाला युवक फरार हो गया है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही हैं. घटना कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर हुआ, जिसमें पीड़ित युवक श्याम कुमार ने मुकेश दास को दो सौ रुपया दिए थे, जिसके बाद चार लोगों ने मिलकर चिकन पार्टी किया.

उसी दौरान पैसे को लेकर विवाद हुआ. इस घटना को लेकर पंचायत बुलाई गई थी. इसी दौरान राजेश कुमार और राजदीप में आपसी बहस हो गई. विवाद में चली गोली श्याम कुमार को लगी है. श्याम इथोपिया में पाइप फैक्ट्री में काम करता है और दीपावली के मौके पर परिवार के साथ त्यौहार मनाने घर आया हुआ था. फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय, समस्तीपुर