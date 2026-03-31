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समस्तीपुर में तेल के लिए त्राहिमाम, स्टेशन रोड पर पेट्रोल खत्म, मोहनपुर रोड पर लगी लंबी कतारें

Petrol Shortage In Samastipur: दो देशों के बीच जारी युद्ध के कारण समस्तीपुर में पेट्रोल की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई है. आपूर्ति बाधित होने की अफवाह के चलते लोग जरूरत से ज्यादा तेल का स्टॉक कर रहे हैं, जिससे कई पंप खाली हो गए हैं. स्टेशन रोड स्थित पंप पर सोमवार से तेल नहीं है, जबकि मोहनपुर रोड पर तेल मिलने की खबर से भारी भीड़ जमा हो गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:59 PM IST

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समस्तीपुर में पेट्रोल की भारी किल्लत
समस्तीपुर में पेट्रोल की भारी किल्लत

Samastipur Petrol Shortage News: दो देशों के बीच जारी भीषण युद्ध का असर अब बिहार के समस्तीपुर जिले की सड़कों पर भी दिखने लगा है. युद्ध की वजह से ईंधन की कमी की अफवाह और आपूर्ति बाधित होने की खबरों ने आम जनता के बीच भारी बेचैनी पैदा कर दी है. समस्तीपुर जिले में पेट्रोल की किल्लत की खबरें सामने आने के बाद वाहन मालिकों की परेशानी सातवें आसमान पर है. शहर के बीचों-बीच स्थित स्टेशन रोड के पेट्रोल पंप पर सोमवार शाम 5:00 बजे से ही पेट्रोल खत्म हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यहां तेल लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्होंने इस पंप पर ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी. लोग एक पंप से दूसरे पंप के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जगहों से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है.

अफवाहों ने बढ़ाई मुश्किल
पेट्रोल पंप के मैनेजर मिथिलेश कुमार के अनुसार, किल्लत की अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया है. उन्होंने बताया कि रविवार को अवकाश होने के कारण तेल की नई खेप नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन लोगों में डर बैठ गया है कि आने वाले दिनों में तेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा. इसी पैनिक की वजह से लोग अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा पेट्रोल का स्टॉक कर रहे हैं. जो लोग पहले 100-200 रुपये का तेल लेते थे, वे अब अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे हैं और बोतलों-डब्बों में भी तेल भर रहे हैं, जिससे आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है.

मोहनपुर रोड पर उमड़ी भारी भीड़
जहां एक तरफ स्टेशन रोड का पंप सूखा पड़ा है, वहीं शहर के मोहनपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर तेल उपलब्ध होने की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके की भीड़ वहां उमड़ पड़ी है. मंगलवार सुबह से ही यहां सैकड़ों गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि पेट्रोल पंप के व्यवस्थापकों को इसे नियंत्रित करने में पसीने छूट रहे हैं. पंप कर्मी संजीव ने बताया कि हालांकि तेल उपलब्ध है, लेकिन लोग घबराहट में भीड़ लगा रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक न हों, क्योंकि तेल की आपूर्ति जल्द ही सामान्य होने की उम्मीद है.

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच जारी जंग ने कच्चे तेल की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर अब स्थानीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है. समस्तीपुर के वाहन मालिक इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने के साथ-साथ इसकी उपलब्धता भी खत्म हो सकती है. फिलहाल, प्रशासन और पेट्रोल पंप मालिकों का दावा है कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी, लेकिन धरातल पर लोग अभी भी बूंद-बूंद तेल के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

इनपुट- मनटुन कुमार रॉय

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