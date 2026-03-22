Bihar Crime: समस्तीपुर में 10 इंच जमीन के लिए बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, पटना में फिर अज्ञात शव मिलने से सनसनी

Bihar Crime News: समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह घटना जोरपुरा वार्ड-6 में हुई, जहां 10 इंच बांस की जमीन के विवाद में 68 साल के सुरेंद्र सहनी को मौत के घाट उतार दिया गया. घटना पटोरी थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान सुरेंद्र सहनी के रूप में हुई है. उनकी बहू ललिता देवी ने बताया कि सुरेंद्र सहनी के तीन बेटे और तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है. परिवार के सभी सदस्य उसी जमीन पर बने घरों में रहते हैं.

ललिता देवी के अनुसार, उनके पड़ोसी लालो सहनी ने तीन महीने पहले 10 इंच जमीन के इसी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की थी. इस मामले में पटोरी थाने में एक केस भी दर्ज किया गया था और गांव में कई बार पंचायतें भी हुई थीं. शनिवार (21 मार्च) को सुरेंद्र सहनी चौर में घास लेने गए थे. इसी दौरान लालो सहनी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पहुंचा और लाठी-डंडों व ईंटों से सुरेंद्र सहनी पर हमला कर दिया. शोर सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे और सुरेंद्र सहनी की मौत हो चुकी थी.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पटोरी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के परिजनों से लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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उधर राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र अंतर्गत दशरथा मोड़ के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव मिलने की सूचना फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. बताया जा रहा है कि काफी देर तक शव की पहचान नहीं हो सकी. घटना की जानकारी मिलते ही बेउर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करने या जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया अपनाने के बजाय जल्दबाजी में शव को तिरपाल में लपेटकर पिकअप वाहन में लोड कर लिया और वहां से निकल गई. बेउर थाने की पुलिस न तो फॉरेंसिक टीम को सूचना दी और न ही मौके को सील किया.

समस्तीपुर से मंटून रॉय और पटना से इश्तियाक की रिपोर्ट