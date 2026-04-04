BPSC TRE-4 विज्ञापन को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने सरकार को दी चेतावनी, रिक्तियां-कैलेंडर जारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में देरी को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. चौथे चरण यानी TRE-4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने समस्तीपुर में प्रदर्शन कर पटेल मैदान परिसर में छात्र-छात्राओं की एक बड़ी बैठक की. बैठक में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और छात्र नेता दिलीप कुमार ने बैठक का नेतृत्व करते हुए सरकार को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जल्द ही TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो अप्रैल में पटना में ऐसा आंदोलन होगा, जिसे सरकार भूल नहीं पाएगी. दिलीप कुमार ने TRE-4 का विस्तृत विज्ञापन तुरंत जारी करने की मांग की. इसके साथ ही बहाली की पूरी समय-सारणी घोषित करने और रिक्तियों की संख्या स्पष्ट करने की भी मांग की, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.

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उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन और तेज किया जाएगा. दिलीप कुमार ने बताया कि TRE-4 में फिजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर सहित पहली से 12वीं तक के शिक्षकों की सभी रिक्तियों के लिए जल्द विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार 24 अगस्त, 2024 को ही TRE-4 की परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीपीएससी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की ओर से अभ्यर्थियों को बार-बार ठगा जा रहा है. TRE-1 से TRE-3 तक के विज्ञापन छह महीने के भीतर जारी हो गए थे, लेकिन TRE-4 को जान-बूझकर लटकाया जा रहा है. बैठक में मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्षों की मेहनत और कोचिंग के बाद भी परीक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

रिपोर्ट: मुनटुन कुमार रॉय