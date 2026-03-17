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दो बच्चों की मां बनी देवर की दुल्हन: समस्तीपुर में पंचायत के फैसले के बाद छिड़ा खूनी युद्ध

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में देवर-भाभी का प्रेम-प्रसंग पर पंचायत के फैसले की खूब चर्चा हो रही है. पंचायत ने फैसला किया कि दोनों की शादी कराई जाए और विवाह करा दिया गया. वहीं, घर में नहीं रखने के फैसले से गोतिया ने परिवार पर हमला कर दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:04 PM IST

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समस्तीपुर में देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पंचायत फैसला
समस्तीपुर में देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पंचायत फैसला

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र से एक अनोखा और विवादित मामला सामने आया है. यहां देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग को लेकर बुलाई गई पंचायत ने दोनों की शादी करा दी. हालांकि, इस फैसले से घरवालों ने लड़का और लड़की को घर से बाहर कर दिया. इस फैसले से नाराज गोतिया के लोगों ने परिवार के पांच सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, मनीष कुमार और उसकी भाभी खुशबू कुमारी (जो दो बच्चों की मां है) के बीच पिछले तीन-चार महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब इस संबंध की जानकारी खुशबू के पति राजेश कुमार और ग्रामीणों को हुई, तो गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दोनों को बुलाकर पूछताछ की गई, जहां दोनों ने एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा जताई.

इसके बाद पंचों ने फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक रूप से मनीष कुमार से खुशबू कुमारी की मांग में सिंदूर डलवाकर दोनों की शादी करा दी. इस दौरान खुशबू के पति राजेश कुमार ने भी सहमति जताई और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रख लिया.

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बताया जाता है कि खुशबू कुमारी की शादी वर्ष 2018 में चकौती गांव निवासी राजेश कुमार से हुई थी, जिससे उसे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन वैवाहिक जीवन संतोषजनक नहीं होने के कारण उसका अपने देवर मनीष कुमार से प्रेम संबंध हो गया.

इधर, परिवार के लोग घर में नहीं रखने के फैसले से गोतिया के लोग नाराज हो गए. आरोप है कि उन्होंने मनीष कुमार और खुशबू कुमारी को गांव से बाहर भेजने के बाद भी मनीष के परिवार पर हमला कर दिया. इस मारपीट में दिनेश कुमार, शंकर कुमार, केशव कुमार, कृष्णा कुमारी और रासो देवी घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रिपोर्ट: मनटुन रॉय

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