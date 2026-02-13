पटना अपहरण कांड: 70 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, समस्तीपुर से सुरक्षित मिले डॉक्टर सर्वेश तिवारी

Patna News: पटना के डॉक्टर सर्वेश तिवारी अपहरण कांड का 72 घंटे में खुलासा. समस्तीपुर से 3 बदमाश गिरफ्तार, 70 लाख की फिरौती मांगी थी. जानें STF के इस बड़े ऑपरेशन की पूरी कहानी.
पटना/समस्तीपुर: बिहार पुलिस और एसटीएफ (STF) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजधानी पटना से अपहृत डॉ. सर्वेश कुमार तिवारी को महज 72 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया है. अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को समस्तीपुर के वारिसनगर में छिपाकर रखा था और परिजनों से 70 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.
फिल्मी स्टाइल में छापेमारी और बरामदगी
डॉ. सर्वेश तिवारी पटना के राजीव नगर के निवासी हैं और नर्सिंग व पैरा मेडिकल कॉलेज चलाते हैं. जानीपुर थाना क्षेत्र से उनका अपहरण किया गया था.
लोकेशन ट्रैकिंग: पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस और लोकेशन के आधार पर समस्तीपुर के वारिसनगर (मकसूदपुर) में एक घर को चारों तरफ से घेर लिया.
अपराधी के घर में कैद: डॉक्टर को आरोपी रविंद्र सिंह के घर में रखा गया था. डॉक्टर ने मौका पाकर अपनी पत्नी से फोन पर बात की, जिसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने 'फिल्मी स्टाइल' में घर पर धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया.
गिरफ्तार आरोपी: पुलिस ने मौके से रविंद्र प्रसाद, राकेश कुमार और मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है.
मनोज सिंह ने रची थी साजिश?
जांच में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार रविंद्र सिंह ने अपने दोस्त मनोज कुमार सिंह के कहने पर डॉक्टर को अपने घर में पनाह दी थी. पुलिस अब इस अपहरण कांड के पूरे नेटवर्क और मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में जुटी है. फिलहाल, मोहल्ले में सन्नाटा है और रविंद्र के घर पर ताला लटका हुआ है.
रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय