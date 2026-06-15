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पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट बदलने की खबर पूरी तरह अफवाह, प्रशासन ने किया साफ

Samastipur News: पथ निर्माण विभाग मीडिया /डिजिटल मीडिया (विशेष रूप से 'इंडियन एक्सप्रेस') में प्रकाशित उन खबरों का पूरी तरह से खंडन और स्पष्टीकरण करता है, जिनमें दावा किया गया है कि समस्तीपुर जिले में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के संरेखण (Alignment) में कोई बदलाव या संशोधन किया गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:30 PM IST
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट बदलने की खबर पूरी तरह अफवाह, प्रशासन ने किया साफ
Image Credit: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट बदलने की खबर पूरी तरह अफवाह

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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