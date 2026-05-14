'सब्जी लेने के लिए कार-बाइक छोड़ें, साइकिल चलाएं', समस्तीपुर में नित्यानंद राय की अपील

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के साथ-साथ ईंधन बचत का संदेश दिया. कार्यक्रम समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत लाटबेसपुर पंचायत स्थित एक कार्यकर्ता के आवास पर भाजपा सरायरंजन उत्तरी मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई.

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया. अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के संदेश का जिक्र करते हुए लोगों से पेट्रोल और डीजल के कम उपयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि खेती में अब बिजली से सिंचाई हो रही है और जहां जरूरी हो वहीं डीजल का इस्तेमाल किया जाए.

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उन्होंने कहा कि जब हम सब्जी लाने जाते हैं तो वहां मोटर साइकिल या कार से जाते हैं. इन वाहन का उपयोग न करके इसे छोड़कर हम साइकिल से चले जाए. प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हम पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करें. हमने भी अपनी सुरक्षा में चलने वाले वाहनों की संख्या कम की है. आम लोगों से भी आग्रह है कि जहां संभव हो, वहां कम से कम वाहन का उपयोग करें. छोटी-छोटी जरूरतों के लिए मोटर साइकिल या कार की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें.