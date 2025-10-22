Advertisement
24 अक्टूबर को समस्तीपुर में मोदी का हुंकार: कर्पूरी ग्राम से दुग्धपुरा तक करेंगे भव्य चुनावी संबोधन

PM Modi Visit Bihar: 24 अक्टूबर 2025 को बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. कर्पूरी ग्राम में हेलीकॉप्टर से उतरकर वे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर स्मृति भवन पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगेइसके बाद सड़क मार्ग से दुग्धपुरा हवाई अड्डा मैदान में भव्य चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:41 PM IST

PM Modi Visit Bihar: बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा 24 अक्टूबर 2025 को शुरू हो रही है. प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को समस्तीपुर पहुंचेंगे और इस सभा को लेकर जिला प्रशासन तथा एनडीए घटक दलों की ओर से भव्य तैयारियां की जा रही हैं. शहर से सटे दुग्धपुरा के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा के लिए सभी व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर स्मृति भवन पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. इसके बाद वे सड़क मार्ग से दुग्धपुरा मैदान पहुंचेंगे और वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.  इस दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं और समर्थकों की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं, ताकि सभा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो.

जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. कर्पूरी ग्राम में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री के दौरे और सभा स्थल का निरीक्षण जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा , एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ दिलीप कुमार सहित अधिकारियों की टीम ने किया और सभी सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन किया.

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एनडीए दलों के नेताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष नीलम सहनी, शशिधर झा और जदयू के जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे. प्रधानमंत्री इस सभा के माध्यम से समस्तीपुर जिले के दसों विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने संदेश को प्रभावी रूप से पहुंचाने का प्रयास करेंगे.

इनपुट: मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

