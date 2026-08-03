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बारिश, चकमा और फरार... समस्तीपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर POCSO का आरोपी भागा

Samastipur News: समस्तीपुर कोर्ट से बारिश का फायदा उठाकर पॉक्सो एक्ट के एक विचाराधीन बंदी ने पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से फरार हो गया. उसके वकील ने बताया कि अगली तारीख 6 सिंतबर, 2026 को बेल की थी, उससे पहले ही वह फरार हो गया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:31 PM IST
बारिश, चकमा और फरार... समस्तीपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर POCSO का आरोपी भागा
Image Credit: (Z News) समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय से भाग निकला 1 साल से बंद पॉक्सो का आरोपी

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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