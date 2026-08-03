/बारिश, चकमा और फरार... समस्तीपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर POCSO का आरोपी भागा

बेल की डेट से पहले ही भगा कैदी

फरार कैदी के वकील ने कहा कि उसका नाम रौशन कुमार उर्फ साजन है, उसका घर उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजीरपुर का रहने वाला है. फरार कैदी पर मुफस्सिल थाना में दर्ज पॉस्को एक्ट दर्ज है. कैदी लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में था. आज उसकी कस्टडी डेट थी, जब बारिश होने लगी तो वह मौका देखकर भाग गया. अगली तारीख 6 सिंतबर, 2026 को बेल की थी.