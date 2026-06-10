जानकारी के अनुसार, बीते दिनों मऊ बाजार में एक मिठाई दुकान को खाली कराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. फायरिंग का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने दिलीप साह के आवेदन पर 14 नामजद अभियुक्तों और आधा दर्जन अज्ञात आरोपितों पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू कर दी थी.