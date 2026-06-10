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अचानक ससुराल पहुंची पुलिस और 4 लोगों को धर दबोचा, सभी फायरिंग मामले में हैं आरोपी

Samastipur Latest News: मऊ बाजार में एक मिठाई दुकान को खाली कराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था. विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था. फायरिंग का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुआ था.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:52 PM IST
अचानक ससुराल पहुंची पुलिस और 4 लोगों को धर दबोचा, सभी फायरिंग मामले में हैं आरोपी
Image Credit: समस्तीपुर में फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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